TV-Kommissare kommen wieder Yvonne Catterfeld wird an der Seite ihres Kollegen Götz Schubert erneut als Kommissarin Viola Delbrück in Görlitz ermitteln.

Yvonne Catterfeld und Götz Schubert geben Autogramme. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Yvonne Catterfeld hatte es in einem SZ-Interview bereits im März angedeutet: Sie wird an der Seite ihres Kollegen Götz Schubert erneut als Kommissarin Viola Delbrück in Görlitz ermitteln. Der dritte und vierte Teil von „Wolfsland“ soll Medienberichten zufolge im September und Oktober an der Neiße gedreht werden. Die Sender MDR und ARD hatten das von den Einschaltquoten der ersten beiden Teile abhängig gemacht, die 2015 und 2016 in der Stadt gedreht worden waren. Die Quoten stimmten – der zweite Teil war sogar noch beliebter als der erste. Zur Premiere des zweiten Teils waren auch die beiden Hauptdarsteller ins Görlitzer Kino gekommen und zeigten sich volksnah. (SZ)

zur Startseite