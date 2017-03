TV-Koch grillt die Messehalle

Der TV-Koch begeisterte mit seiner Show in der Löbauer Messehalle. © thomas eichler

Fernsehkoch Christian Henze hat am Sonntag in der Löbauer Messehalle gezeigt, was er am Herd so alles drauf hat. Mit seiner Bühnenshow „Eine Portion Glück!“ begeisterte er die Besucher und ließ dabei die Messehalle zu einer riesigen Küche werden.

Der Sternekoch räumte während seiner Show mit Diätlügen auf und gab den Löbauern Tipps rund ums Kochen. Henze hat aber nicht nur gekocht, sondern auch den ein oder anderen Witz in sein Programm mit eingebaut. Kochen soll schließlich Spaß machen. Dann schmeckt das Essen auch gleich viel besser.

