TV-Arzt rockt die Kornkammer Auf der Burg Stolpen neigen sich die Pop-Kornkammer-Tage ihrem Ende entgegen. Zum Schluss gibt es falsche Lieder.

Schauspieler Thomas Rühmann (rechts) und Gitarrist Rainer Rohloff haben ihr Duo erweitert. © Archivfoto: dpa

Thomas Rühmann ist jeden Dienstag als Dr. Heilmann in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ zu sehen. 2014 wurde die Serie mit dem Publikums-Bambi als populärste deutsche Serie ausgezeichnet. Thomas Rühmann ist aber nicht nur Schauspieler, sondern auch Sänger. Mit seinem neuen Projekt „Falsche Lieder“ gastiert er am Freitag auf der Burg Stolpen. Beginn ist 20 Uhr. Im Programm „Thomas Rühmann & Band – Falsche Lieder“ erklingen die ungewöhnlichen Songs des Liederdichters Hans-Eckardt Wenzel in neuem musikalischen Gewand. Thomas Rühmann & Band versehen Wenzels bittersüße Texte mit der Musik von Bands wie Bon Iver, Neil Young, Lambchop und The National.

Es entstehen rockige Liedstücke, verwoben in den globalen Themen Liebe, Glück, Welt. Wenzel bleibt sich zwar treu, beschreitet aber andere Wege. Für das neue Projekt erweitert sich das Duo Thomas Rühmann und Rainer Rohloff zum Rock-Quintett mit Peter Schenderlein am Piano und am Keyboard, Lexa Thomas an der Bassgitarre und Gören Eggert am Schlagzeug.

Hans-Eckardt Wenzel ist nicht nur Liedermacher und Musiker, sondern auch Autor, Regisseur und Komponist. Kritiker beschreiben seine preisgekrönten Songs als verblüffend, begeisternd, verstörend. Sie würden jede Schublade sprengen, seien hochpoetisch und zugleich politisch. Der Schauspieler Thomas Rühmann singt Wenzels Lieder seit vielen Jahren. Seine Idee, die Texte musikalisch anders zu besetzen, machen sie neu erfahrbar. (SZ)

Karten gibt es unter Tel. 035973 23410 oder hier

zur Startseite