TuZZ-Vereinschef zurückgetreten Thorsten Walkstein ist nicht mehr Vorsitzender des Ring-on-Feier-Veranstalters aus Zittau – aus persönlichen Gründen.

Thorsten Walkstein hat den Vorsitz seit Anfang 2016 geführt. © Matthias Weber

Thorsten Walkstein ist als Vorstandsvorsitzender des Vereins „Tradition und Zukunft Zittau“ zurückgetreten. Auf Anfrage nannte er als Basis für den Schritt „persönliche Gründe“. Er will sich aber weiter im Verein engagieren. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Walkstein war nach der Neuausrichtung des Vereins Anfang 2016 zum Vorsitzenden gewählt worden und maßgeblich an der Entstehung und Umsetzung der ersten beiden „Ring on Feier“-Veranstaltungen beteiligt. (SZ/tm)

