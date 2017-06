Tut auch gar nicht weh Dynamo-Stürmer Pascal Testroet macht Urlaub – aber vorher noch Werbung für den kleinen Piks.

Helfen kann so einfach sein, findet Pascal Testroet und wirbt mit Schwester Anja für die Blutspendeaktion beim SZ-Stadiontag am Sonntag. Eine gute Stunde dauert das Prozedere inklusive Imbiss und halbstündiger Ruhephase danach, die Blutentnahme selbst etwa fünf Minuten. © Robert Michael

Urlaub ist Reisezeit, vor allem für Profifußballer. Weiß auch Pascal Testroet. Mit Dynamo Dresden ist der Stürmer zwar eigentlich das ganze Jahr unterwegs und aller zwei Wochen in einer anderen Stadt, doch mit Ausspannen ist bei Auswärtsspielen nicht viel. Und selbst ein Trainingslager wie im Januar an der Goldküste Marbellas macht kaum einen Unterschied zum Alltag zu Hause – mal abgesehen vom besseren Wetter. Dafür wird dort dann meist noch mehr trainiert.

Wer raus in die Welt will, hat Testroet erkannt, muss die vier Wochen Sommerpause nutzen. Sechs, sieben Dauerläufe hat Trainer Uwe Neuhaus den Spielern aufgetragen. Doch die lassen sich überall absolvieren, sogar im Disneyland in Paris. Dort hat Testroet vergangene Woche in großer Familie, also mit Frau, Kind, Eltern, Schwester und Nichte, ein paar Tage verbracht. Bei Micky Maus und Donald Duck den Kopf freikriegen nach einer für ihn persönlich enttäuschenden Saison – keine schlechte Idee. Über das niedersächsische Zeven, wo seine Frau Michelle ihre Wurzeln hat, führt die Sommerreiseroute dann am Mittwoch weiter auf die griechische Insel Kos zum Beine-baumeln-Lassen und Kraftsammeln. Geht eben nichts über effektiv genutzte Zeit. Ein Abstecher nach Dresden passt am Sonntag da nicht so recht in den Plan, auch wenn ihn der Termin im DDV-Stadion durchaus interessiert. Fußball geht bei Testroet, Spitzname Dr. Ball, schließlich immer – zumal der SZ-Stadiontag mit dem großen C-Jugend-Turnier auch noch der guten Sache dient.

Lange bitten muss man den 26-Jährigen nicht, als es im Vorfeld darum ging, für die Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes beim Stadiontag zu werben. Bis zu drei Menschenleben kann so ein Piks im Idealfall retten, erklärt ihm Schwester Anja vom DRK-Blutspendedienst. Tut auch gar nicht weh, bestätigt danach wiederum Testroet. „Klar können auch Leistungssportler Blut spenden“, sagt er, macht für sich aber eine kleine Einschränkung: „Nach einem frischen Tattoo wäre ich dafür vier Monate lang gesperrt.“

Zurück aus Kos ist die freie Zeit schon wieder vorbei. Nächste Woche Donnerstag bittet Neuhaus zum offiziellen Trainingsauftakt. Dann wird auch Testroet gepikst, beim Laktattest zur Überprüfung der Fitness nach vier Wochen Urlaub.

