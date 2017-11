Fußball TuS-Trainer liegt zweimal richtig Die Weinböhlaer setzen sich in der Heimbegegnung gegen die SG Motor Wilsdruff nach einem 1:4-Rückstand noch 5:4 durch.

TuS-Trainer Yves Würgau lag mit seinen Prognosen gleich zweimal richtig. Vor dem Spiel gegen die SG Motor Wilsdruff hatte der 50-jährige Coach seine Spieler eingeschworen: „Mir ist es egal, wie viele Tore die Wilsdruffer schießen. Wir müssen nur eins mehr erzielen.“ Und beim Pausenstand von 2:4 gab sich Würgau erneut als Wahrsager: „Leute, wir ziehen das Ding und gewinnen noch 5:4.“ Und tatsächlich, trotz eines zwischenzeitlichen 1:4-Rückstands siegten die Weinböhlaer an diesem 12. Spieltag der Landesklasse Mitte gegen Wilsdruff mit 5:4.

„Wir wussten um die Konterstärke der Gäste. Spielmacher Yves Morgenstern hat den Blick für den entscheidenden Pass und vorn stehen mit Sebastian Göldner und Franz Hellwig zwei pfeilschnelle Leute“, erklärt Würgau. Diese Stärke demonstrierten die Motor-Spieler in der ersten Halbzeit auch eindrucksvoll. Zweimal traf Göldner, je einmal Hellwig und Marcus Küchenmeister aus eben solchen Kontern heraus. Philipp Gabler hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 „eingelocht“. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte Andreas Schneider per Elfmeter auf 2:4.

Wilde und Kausch mit Bestnoten

„Es mag paradox klingen, aber trotz des Rückstandes hatte ich ein gutes Gefühl. Wir hatten auch in den ersten 45 Minuten die besseren Chancen“, sagte Würgau später. Sein Spieler Julian Diener pflichtet ihm bei: „Der Coach musste in der Pause nicht viel sagen. Wir wussten, das wir es noch umbiegen können.“ Marcus Wilde schaffte in der 56. Minute den Anschluss, Kay Ettelt traf zum Ausgleich (72.) und Felix Schmid erzielte in der 81. Minute den Siegtreffer. Wilde sowie Torwart Maximilian Kausch waren für den Trainer die herausragenden Akteure aus einer insgesamt geschlossenen Teamleistung: „Marcus hat nach seiner Adduktorenverletzung zum ersten Mal wieder gespielt und eine klasse Leistung gezeigt.“ (jj)

