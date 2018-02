Turnpokalrunde wird kleiner

Die Dresdner Turnpokalrunde, deutschlandweit einmalige Wettkampfserie für Amateur-Gerätturner, geht mit verkleinertem Programm in ihre 31. Saison. Wie die Organisatoren mitteilen, werden im Jahr 2018 nur vier Wettbewerbe zur Gesamtwertung der Pokalrunde beitragen. Pausieren werden der Felsenkeller-Pokal des gleichnamigen SV aus Dresden sowie der TU-Pokal des Universitätssportvereins.

Weiter im Programm ist der Werner-Hampel-Pokal, dessen 9. Auflage am 25. Mai in Meißen die diesjährige Turnpokalrunde eröffnet. Es folgen der 14. Reinhard-Schaller-Pokal des SV Wesenitztal (22. Juni), der 17. Weinberg-Pokal des SV Pesterwitz (13. September) sowie zum Abschluss der 7. Flughafen-Pokal des Dresdner SC (16. November). Aufgrund der Verkürzung wird es dieses Mal kein Streichresultat geben. Geturnt wird in den Leistungsklassen II und III. Titelverteidiger sind Felsenkeller Dresden (LK II) und Wesenitztal (LK III) sowie in den Einzelklassements Jakob Bochmann (LK II, Felsenkeller) und Alexander Swiersy (LK III, Wesenitztal.). (sbr)

