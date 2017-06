Turnier vor ungewöhnlicher Kulisse Bis zu den Hengstparaden im September soll die neue Tribüne fertig sein. Heute gibt es für die Bauleute Pferdesport gratis.

Gestütsmitarbeiter Tilo Müller bereitete am Dienstagnachmittag mit weiteren Helfern den Hengstparadeplatz für die heute stattfindende Qualifikation zum Bundeschampionat Schwerer Warmblut-Fahrpferde vor. Während das Gras um den Platz durch die Hitze vertrocknet, staubte dieser dank des modernen Drainagesystems auch gestern kein bisschen. Im Hintergrund wächst die neue Nordtribüne. © SZ/Sven Görner

Die Sonne prasselt am Dienstagnachmittag unbarmherzig auf den großen Turnierplatz des Landgestüts in Moritzburg. Das Thermometer zeigt 33 Grand – im Schatten. Dort, wo jedes Jahr im September die edlen Hengste Tausende Besucher begeistern, sind ein paar Frauen und Männer zugange. Sie stellen weiße Begrenzungen aus Kunststoff auf den glatt gezogenen Sand des weiten Karrees.

Auch an der Nordseite des Platzes herrscht Geschäftigkeit. Ein großer und ein kleiner Bagger bewegen mit reichlich Felsgestein durchmischte Erdmassen. Die alte Tribüne, die bis zum Frühjahr dort stand, ist verschwunden. Stattdessen ragen Betonwände in die Höhe. Bauarbeiter schneiden gerade weitere Schalungen zu.

Vor drei Jahren hatte der komplett neu gestaltete Turnierplatz einschließlich der neuen temporären überdachten Tribünen an der Süd- und Westseite sowie das neue Funktionsgebäude bei den Hengstparaden seine Premiere erlebt. Einzig die steinerne Nordtribüne war vom alten Areal übrig geblieben. Sie war zugleich die Letzte, die noch kein Dach hat. Daher mussten sich die dort Sitzenden mit Schirmen vor Sonne und Regen schützen, was für die Besucher dahinter die Sicht verschlechterte. Doch das ist nun Geschichte. Bis zu den diesjährigen Hengstparaden, die erste der drei Veranstaltungen findet am 3. September statt, soll der überdachte Ersatzneubau fertig sein. Ein ambitioniertes Ziel. Denn die Moritzburger Gemeinderäte hatten die Baupläne erst im Februar auf den Tisch bekommen. Neben der Tribüne beinhalten die Pläne weitere Vorhaben, die der Freistaat in diesem und im nächsten Jahr realisieren will. In Nachbarschaft des Turnierplatzes ist so der Bau einer Führanlage und von 20 Paddocks geplant. Das sind eingezäunte Flächen mit einer Größe von jeweils etwa 50 Quadratmetern, auf denen sich die Hengste frei bewegen können. Auch die Führanlage dient der Bewegung der edlen Zuchttiere. Allerdings sind für die Hengste dort Weg und Tempo vorgegeben. Weitere elf Paddocks sollen auf dem historischen Gestütsgelände entstehen. Zugestimmt haben die Gemeinderäte auch einer Verlagerung des Springplatzes und des Wasserhindernisses sowie einer Anpassung der Geländereitstrecke.

Matthias Görbert, der Chef der Sächsischen Gestütsverwaltung, ist zuversichtlich, dass die Bauleute den Zeitplan einhalten. Auch wenn noch viel zu tun ist. Darum findet die Qualifikation für das Bundeschampionat Schwerer Warmblut-Fahrpferde heute auch vor arbeitenden Bauleuten statt. Am Sonnabend folgt dann das Turnier der Jungpferde.

zur Startseite