Turnier in Kamenz In der Sporthalle am Flugplatz treffen die Radeballer der SG Lückersdorf-Gelenau auf fünf andere Teams.

© Wolfgang Wittchen

Radball, 2. Bundesliga. Am Sonnabend findet das Heimturnier der SG Lückersdorf-Gelenau in der 2. Bundesliga statt. Spielort ist die Kamenzer Sporthalle am Flugplatz. Beginn der Spiele 14 Uhr. Erwartet werden die Teams aus Großkoschen, Berlin, Reideburg, Mücheln und der Junioren-Europameister Sangerhausen. Für die SG Lückersdorf-Gelenau gehen Marco Richter und Ricardo Slota an den Start. (hs)

