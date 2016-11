Turnier für Nachwuchstänzer In der Lößnitzsporthalle treten am Wochenende 250 Tanzpaare vor die Wertungsrichter.

Eintanzen in der Lößnitzhalle in Radebeul. © Norbert Millauer

Aus ganz Sachsen kommen am Sonnabend und Sonntag junge Tänzer nach Radebeul, um ihr Können zu zeigen. In der Lößnitzsporthalle findet das Schwerpunktturnier für Kinder und Jugendliche des Landestanzsportverbands Sachsen statt.

Mit 50 Turnieren auf drei Flächen ist es die größte Tanzsportveranstaltung für den Nachwuchs im Freistaat. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Tanzsportklub Residenz Dresden. Rund 250 Tanzpaare haben sich dafür angemeldet. Die Turniere finden in den Richtungen Standard- und Latein-Tänzen statt.

Bewertet werden die Wettkampfteilnehmer von einer Jury aus Wertungsrichtern. Im vergangenen Jahr kamen die nicht nur aus Sachsen, sondern beispielsweise auch aus Hamburg, Nürnberg und Magdeburg. Die Turniere finden nach einem straffen Zeitplan statt. Am Sonnabend laufen die Wettbewerbe zwischen 10 und 18 Uhr. Am Sonntag in der Zeit von 10 bis 16.15 Uhr. Das Turnier wird bereits zum 26. Mal ausgetragen. (SZ/nis)

