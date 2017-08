Turnier der Eisernen in Kamenz OB Roland Dantz wird das Fußballturnier der Älteren eröffnen.

© Uwe Soeder

Fußball. Zum 15. Sommerturnier der „Eisernen Herren“ der Altersklasse Ü 50 lädt Gastgeber SV Lok Kamenz am Sonnabend ins Sportzentrum Thonberg. Auch in diesem Jahr ist diese Sportveranstaltung Bestandteil der Sportspiele „Fit 50+“ des Kreissportbundes Bautzen. Das Turnier startet um 9.30 Uhr nach der Eröffnung durch den Kamenzer Oberbürgermeister Roland Dantz. Die Mannschaften von FSV Budissa Bautzen, SV Einheit Kamenz, FSV Bretnig/Hauswalde, TSV Pulsnitz 1920, SG Großdrebnitz, SG Nebelschütz, SV Grün Weiß Elstra sowie die gastgebende Spielgemeinschaft SV Lok Kamenz/Aufbau Deutschbaselitz spielen in zwei Staffeln erst einmal um den Einzug ins Halbfinale. Hier werden dann die Finalisten ermittelt.

Natürlich wird der Pokalverteidiger TSV Pulsnitz 1920 alles versuchen, die Siegtrophäe wieder mit in die Pfefferkuchenstadt nehmen zu können. Bei der Siegerehrung werden neben dem Turniersieger, dem besten Torwart sowie dem besten Spieler auch alle Spieler mit Medaillen des Kreissportbundes Bautzen geehrt. Wer sich also von der erstaunlichen Fitness und spielerischen Klasse der über 50-jährigen Kicker überzeugen möchte, sollte am Sonnabend nach Thonberg fahren. Die gastronomische Versorgung ist nach Angaben des Ausrichters gewährleistet. (szo)

zur Startseite