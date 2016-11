Turnhallensanierung hat jetzt Vorrang Mit Fördergeldern vom Freistaat soll das Vorhaben umgesetzt werden. Die Finanzspritze ist bitter nötig.

Klingenberg. Die Gemeinde Klingenberg bringt die Sanierung der Schulturnhalle im Ortsteil Pretzschendorf voran. Der Gemeinderat hatte vor Kurzem beschlossen, das Vorhaben mit Fördergeld aus dem sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz umsetzen zu wollen. Das rund eine Million Euro teure Bauprojekt rückt so auf der Liste der Vorhaben, die mithilfe dieser zusätzlichen Mittel finanziert werden soll, ganz nach oben.

Der bisher auf Rang eins der Prioritätenliste stehende Abriss des Zentralhofs in Ruppendorf soll über ein anderes Förderprogramm gestemmt werden. Die Frischekur für den mehr als 30 Jahre alten Turnhallenbau in Pretzschendorf ist dringend notwendig. Das Dach ist kaputt, es regnet rein. Eine energetische Sanierung ist ohnehin erforderlich. Darüber hinaus gibt es noch weiteren Investitionsbedarf am und im Gebäude. Der Förderantrag für die Rundumerneuerung soll bis Mitte November fertig sein. (SZ/skl)

