Turnhallenmiete sprengt Budget für Kinderfasching Der Heimatverein hat die Feier organisiert. Weil die Stadt drei Mal so viel Geld haben will, muss das Fest nun ersatzlos ausfallen.

Bunte Masken und Kleider gehören zum Fasching dazu. Das große Kinderfest zur fünften Jahreszeit in Niedersedlitz wurde jetzt abgesagt. © Nikolai Schmidt

Wenn 300 kleine Narren die Turnhalle erobern, dann kommt die fünfte Jahreszeit auch in Niedersedlitz an. Zumindest in den vergangenen Jahren war das so. Seit 2014 hatte der Heimatverein zum Kinderfasching in die Turnhalle der 90. Grundschule geladen. Die wurde aufwendig dekoriert. Künstler waren gebucht. Der Spielmannszug kam zum Umzug durch den Stadtteil. Drei Stunden lang haben die Kinder gefeiert, getobt und getanzt. Viele Vereinsmitglieder halfen ehrenamtlich aus und unterstützten das Fest mit Sachspenden.

In diesem Jahr kommt der Fasching nicht im Dresdner Süden an. Der Heimatverein hat am Dienstag eine Absage für die Feier am 3. Februar verschickt. Die Stadt habe mitgeteilt, dass sich die Nutzungskosten für die Schulturnhalle gegenüber den Vorjahren etwa verdreifachen würden, heißt es in der Absage. Diese Kosten könne der Verein nicht tragen.

Doch den schwarzen Peter wollen die Mitarbeiter im Eigenbetrieb Sportstätten nicht annehmen. Zwar hat sich der Preis pro Stunde in der Turnhalle um drei Euro erhöht. Der Grund für die hohen Mehrkosten sei allerdings ein anderer, sagt eine Stadtsprecherin. In den vergangenen Jahren wurde durch den Verein lediglich die tatsächliche Nutzungszeit beantragt. Auf- und Abbau auch bereits am Vortag wurden zwischen dem Verein und dem Hausmeister direkt abgestimmt. 2018 beantragte der Verein diese Zeiten mit. Damit könnte die Halle am Vortag nicht anderweitig vermietet werden. „Diese Zeiten müssen entsprechend berechnet werden“, sagt sie.

Das ärgert den Vereinsvorsitzenden Wolfgang Krusch. „Es geht nicht darum, einen Großsponsor für diese Kosten zu finden“, sagt er. Ein Entgegenkommen der Stadt wäre Anerkennung und Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement des Vereins. Schließlich sei der Kinderfasching die Veranstaltung des Vereins mit dem größten finanziellen und personellen Aufwand gewesen. Bis zu 300 Kinder hätten sich daran erfreut.

Wolfgang Krusch hofft auf eine Einigung. Im kommenden Jahr soll in Niedersedlitz wieder Fasching gefeiert werden. Dafür will er erneut mit der Stadt verhandeln. Von der kommt ebenfalls ein Angebot. „Wir werden uns gern mit dem Verein in Verbindung setzen, um abzustimmen, ob die Auf- und Abbauzeiten reduziert werden können oder eine andere preiswertere Halle angeboten werden kann“, teilt die Sprecherin mit. Vielleicht ließe sich damit auch das Fest in diesem Jahr noch retten.

