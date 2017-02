Turnhalleneingang wird saniert Die Stadt hat eine Förderung aus dem Investkraftpaket beantragt. Eine Formalie erfordert aber eine zweite Abstimmung der Stadträte zu dem Projekt.

© Symbolfoto: André Braun

Eigentlich waren sich die Harthaer Stadträte schon einig. Die Fassade und der Eingangsbereich der Sporthalle an der Pestalozzistraße sollen in diesem Jahr in Ordnung gebracht werden. Für die Treppenanlage, die Eingangstür, die beiden Umkleidekabinen und den Eingangsbereich hat die Stadt Kosten in Höhe von rund 60 000 Euro eingeplant. „Der Eigenanteil steht schon im Investplan“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Die Förderung soll über das Investkraftstärkegesetz erfolgen. Das sei auch möglich, allerdings verlange der Gesetzgeber eine Aufschlüsselung der Beträge. An der Gesamtsumme ändere sich nichts, erklärt Kunze. Die Abstimmung sei eine formelle Sache. Und so befürworteten die Stadträte einstimmig die Deckungsmittel in Höhe von 15 000 Euro und den Zuschuss in Höhe von 45 000 Euro für den Eingangsbereich. Den Eigenanteil übernimmt der Kultur- und Sportbetrieb.

Auch die Klinkerfassade der Turnhalle ist in die Jahre gekommen. Sie müsste gereinigt und ausgebrochene Stellen gesichert sowie erneuert werden. Die Fugen sollen ebenfalls in Ordnung gebracht und die Schmuckelemente an den Seiten aufgeputzt werden, die teilweise schon abgefallen sind. Das Stucksims benötigt ebenfalls eine Sanierung. Die Kosten für die Schönheitskur der Fassade belaufen sich auf 124 800 Euro. Diesen Betrag will der Kultur- und Sportbetrieb nicht allein stemmen. Deshalb hat Günter Roßberg fristgerecht einen Fördermittelantrag bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) abgegeben. Die finanzielle Unterstützung soll aus dem Sportförderprogramm kommen.

In den vergangenen Jahren wurden bereits das Dach der Turnhalle saniert, neue Fenster, ein wärmegedämmter Fußboden mit Parkett, neue Beleuchtung und eine zwei Meter hohe Prallwand eingebaut. Auch die oberen Umkleidekabinen wurden neu gestaltet. Damit haben sich die Bedingungen für die Schüler, Lehrer, Sportler und Vereinsmitglieder bereits erheblich verbessert. (mit je)

