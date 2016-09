Turnhallenbau kostet mehr Für die Arbeiten am neuen Sportkomplex im Ortsteil Großerkmannsdorf muss Radeberg mehr bezahlen.

© dpa

Das Projekt des neuen Sportkomplexes im Ortsteil Großerkmannsdorf wird für die Stadt teurer. Aber dafür auch schneller fertig. Rund 218 000 Euro mehr muss die Radeberg berappen, weil die vorgesehenen Fördermittel nicht wie geplant aus dem Topf der Ortskernsanierung fließen können, sondern aus der Sportförderung. Damit fließen nun gut 722 000 Euro sächsische Fördermittel in das Projekt der Sanierung der alten Turnhalle und des geplanten neuen Anbaus. Die Stadt Radeberg schießt runde 1,14 Millionen Euro zu. Diese neue Finanzierung wird der Ortschaftsrat in Großerkmannsdorf in seiner Sitzung heute Abend beschließen. Und gleichzeitig auch festlegen, dass die Stadt ihre eigentlich über zwei Jahre verteilte Finanzierung komplett noch in diesem Jahr „locker machen“ wird. Damit soll der Bau zügiger über die Bühne gehen können, so die Hoffnung. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. (SZ/JF)

zur Startseite