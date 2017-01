Turnhallenbau in Gruna fast abgeschlossen Noch im Frühling können die Schüler ihre neue Drei-Feld-Halle einweihen. Nur an einer Stelle gibt es Verzögerungen.

Endspurt an der 107. Oberschule an der Hepkestraße. Die Arbeiten an der neuen Drei-Feld-Sporthalle sollen bald abgeschlossen sein. Der Innenausbau ist weitestgehend fertig, antwortete die Stadtverwaltung auf Anfrage.

Von Ende Januar bis Mitte Februar findet die Bauabnahme für die einzelnen Gewerke statt. Anfang März können die Grunaer Schüler dann erstmals ihre neue Turnhalle nutzen.

Die kalten Temperaturen haben allerdings die Arbeiten am Freigelände gestoppt. Sie sollen voraussichtlich im März wieder aufgenommen werden. Dann sind noch mal zwei Monate Bauzeit geplant. In Summe kosten der Neubau der Sporthalle und der Außen-Sportanlagen 5,2 Millionen Euro. Die neue Turnhalle soll nach bisherigen Plänen dann nicht nur für den Schulsport genutzt werden, sondern auch für Freizeitvereine offen stehen.

Im Oktober 2015 wurden an der Hepkestraße die zwei Turnhallen der 107. Oberschule/Abendoberschule sowie der 108. Grundschule abgerissen. Die beiden Gebäude waren marode. Teilweise regnete es rein. Sie galten als nicht mehr sanierungsfähig. (SZ/jv)

