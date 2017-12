Turnhallen werden für Vereine teurer Um die Kosten zu decken, plant der Landkreis die Gebühren zu erhöhen. Doch er tut sich schwer mit diesem Schritt.

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Es ist für Sportvereine immer noch vergleichsweise günstig, Turnhallen des Landkreises zu mieten. Wenn im Freitaler Weißeritzgymnasium, im BSZ Freital, im BSZ Pirna oder an den Gymnasien Dippoldiswalde und Altenberg Trainings stattfinden, zahlen die Nutzer Gebühren, die gerade mal ein Viertel der Kosten decken. Mit Blick auf die klamme Kreiskasse soll damit nun Schluss sein. Am kommenden Montag liegt der Vorschlag auf dem Tisch der Kreisräte, höhere Gebühren zu beschließen. Ein Verein etwa, der im Pirnaer BSZ für knapp 300 Stunden im Jahr 1 000 Euro zahlt, soll künftig mit 1 500 Euro (als Kreissportbund-Mitglied) dabei sein, sonst mit 2 100 Euro. Doch der Landkreis tut sich schwer damit, an der Gebührenschraube zu drehen. Die genannten Preise sind schon das günstigere Modell. Würde man Abschreibungen, Versicherungen und Zinsen auf die Hallen nicht rausrechnen, wären die Preise fast doppelt so hoch. Aus dem Kreistag gibt es bereits Änderungsanträge.

Nach SZ-Informationen wird im Landratsamt nicht damit gerechnet, dass die Änderungen bereits wie geplant zum Schuljahr 2018/19 in Kraft treten. Weitere Themen der Kreistagssitzung sind unter anderem die geplante Sanierung der Freitaler Förderschule Wilhelmine Reichard und das Haushaltskonsolidierungskonzept.

Kreistagssitzung am 18. Dezember, 17 Uhr, im Kreistagssaal auf Schloss Sonnenstein.

