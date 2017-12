Turnhallen-Sanierung wird deutlich teurer Um ein Drittel steigen die Baukosten für die Halle der Sebnitzer Oberschule. Woher das Geld kommt, ist noch offen.

Sebnitz. Für die Renovierung der Turnhalle an der Oberschule „Am Knöchel“ muss die Stadt Sebnitz wesentlich mehr Geld locker machen als gedacht. Die Baukosten steigen laut aktueller Schätzung von geplanten 323 000 Euro auf mindestens 426 000 Euro – also um etwa ein Drittel. Die fehlende Summe von mehr als 100 000 Euro bleibt dabei komplett bei der Kommune hängen. Die bereits gewährten Fördermittel für den Umbau sind gedeckelt – da ist nichts mehr zu holen.

Der Stadtrat hat den überplanmäßigen Ausgaben bereits zu gestimmt. Woher das Geld kommt, ist allerdings noch nicht öffentlich bekannt. Der Großteil des Budgets muss im Doppelhaushalt für 2018/2019 umgeschaufelt werden, der gerade in Arbeit ist. Bis dahin heißt das Motto: Einsparen durch Verschieben. Die Verwaltung führt die Kostensteigerung vor allem auf die verstrichene Zeit zwischen Planung und Realisierung zurück sowie auf den aktuellen Boom im Baubereich. Die erste Kostenschätzung basierte noch auf Angeboten der verschiedenen Gewerke aus dem Jahr 2014. Zu dieser Zeit mussten die Vorhaben für das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ angemeldet werden. Um das Projekt für die Förderung passend zu kriegen, wurde damals schon die gewünschte Akustikdecke (Preis etwa 70 000 Euro) aus dem Plan gestrichen.

Als dann im April 2017 der Förderbescheid im Rathaus eintraf, ging es an die Aktualisierung der Kosten. Das Ergebnis: Allein für die Fassadendämmung werden rund 40 000 Euro mehr gebraucht als vor drei Jahren geplant. In der Zwischenzeit hätten sich die Anforderungen der Energieeinsparverordnung geändert und außerdem die Baukosten erhöht, heißt es in der Begründung. Unter den neu hinzugekommenen Posten finden sich allerdings auch Planungskosten von 36 500 Euro. Sie waren laut Anmerkung „ursprünglich nicht vorgesehen“. Für die Lüftung und Reparatur der Duschräume fallen 10 700 Euro mehr an, die in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt wurden.

Die Bauarbeiten an der altersschwachen Turnhalle haben unterdessen schon begonnen. Seit Ende November sind Handwerker dabei, im ersten Bauabschnitt Toiletten, Umkleiden, Eingangsbereich und das Lehrerzimmer zu erneuern. Der Schul- und Vereinssport können abgesehen von Einschränkungen in den genannten Bereichen weiterhin stattfinden, erklärt die Stadtverwaltung. Der zweite Teil der Bauarbeiten mit einem Volumen von 302 000 Euro beginnt dann im neuen Jahr und soll bis Ende Juni abgeschlossen sein.

