Turnhallen-Sanierung macht Probleme An der Schulturnhalle in Niederottendorf finden die Bauleute fast täglich neue Mängel. Das wird teurer.

Bei den Bauarbeiten an der Sporthalle in Niederottendorf treten immer mehr Schwierigkeiten auf. Unproblematisch verlief der Einbau der neuen Heizung durch Uwe Standfuß. © Dirk Zschiedrich

Seit mehreren Monaten läuft die Sanierung der Schulturnhalle in Niederottendorf. Ein Großprojekt, das der Stadt jedoch zunehmend Probleme bereitet. Davon berichtet Bürgermeister Peter Mühle (NfN) im Stadtrat. „Es treten bei den Bauarbeiten immer wieder neue Mängel auf, die zum Beispiel die Statik betreffen“, machte er deutlich. Auf die Kommune kämen deshalb zusätzliche Arbeiten zu, die in der Kostenkalkulation so nicht vorhersehbar waren. Eine Entwicklung, die traurig sei. Vor allem, weil die Halle erst in den Neunzigerjahren gebaut wurde. „Es wäre vielleicht günstiger gewesen, die Schulturnhalle abzureißen und neu zu bauen“, sagte Mühle.

Das Gebäude wird energetisch saniert. Bis August sollen Dach und Fassade inklusive Dämmung erneuert werden. Die Halle bekommt außerdem eine ballwurfsichere Decke und neue Innentüren. In den Umkleiden wird zudem neuer Fußboden verlegt. Auch die Haustechnik wird modernisiert. Die Abbrucharbeiten, unter anderem in den Sanitärbereichen, sind inzwischen abgeschlossen. Eine neue Heizkesselanlage steht bereits. Im Moment konzentrieren sich die Arbeiten auf das Dach über der Sporthalle. Das Tragwerk wird stabilisiert, damit es später das zusätzliche Gewicht der Wärmedämmung und Akustikverkleidung tragen kann.

Als Kosten sind bisher rund 630 000 Euro eingeplant. Der Bund und das Land Sachsen finanzieren den Betrag mit gut 155 000 Euro und fast 295 000 Euro mit. Die Bauarbeiten sollen Anfang August beendet sein, wenn das neue Schuljahr beginnt. Sportvereine, Kitas und die Oberottendorfer Grundschule, die die Halle nutzen, müssen ihre Sportstunden an andere Orte verlagern.

