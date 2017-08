Turnhallen-Bau an Weinau-Schule verschoben Die Stadt hat kein Geld dafür und der Sportbeirat ist sauer.

Die kleine Halle an der Weinau-Schule, die jetzt genutzt wird.Foto: Weber

Die an der Weinau-Schule geplante Zweifelder-Sporthalle wird vorerst nicht gebaut. Das bestätigte Ralph Höhne, Leiter des städtischen Baudezernates, gestern auf SZ-Anfrage. Zur Begründung sagte er, dass die Stadt die Eigenmittel in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro derzeit nicht aufbringen kann. Seinen Worten zufolge haben der Oberbürgermeister, die Kämmerei und er am Mittwoch den Turnhallen-Bau gegen andere Projekte abgewogen und sich dagegen entschieden. Am Donnerstag ist der Technische und Vergabe-Ausschuss des Stadtrates informiert worden. „Ich weiß, dass das Ergebnis nicht befriedigend ist“, sagte Höhne, erinnerte daran, dass die Stadt derzeit unter anderem in Größenordnungen in die Park- und Weinauschule investiert, die Schrammstraße bauen lässt, die Sanierung der Stützmauer an der Bergstraße und der maroden Brücke an der Karlsstraße im nächsten Jahr anstehen und nicht weiter verschoben werden sollen. Er betonte aber, dass der Bau der Turnhalle nicht endgültig gestorben ist. Sobald ein Fördertopf gefunden wird, durch den Zittau nicht so viel eigenes Geld zuschießen muss, sollen die Pläne wieder aufgegriffen werden. Die Stadt will aktiv nach so einen Fördertopf suchen.

Das Zittauer Sportstättenkonzept attestiert der Stadt bereits seit Jahren einen Bedarf an neuen Hallen. Demnach braucht die Stadt drei neue überdachte Sportstätten. Der nun verschobene Neubau der ersten sollte ursprünglich an der neuen Schlieben-Oberschule stattfinden. Als klar war, dass das Gebäude bei der Sanierung einen Anbau bekommen würde, reichte der Platz dafür nicht mehr. Deshalb wurde entschieden, die Halle an der Weinau-Schule zu bauen. Die Sporthalle dort „ist nicht DIN-gerecht“, sagte Höhne.

Die Entscheidung der Rathausspitze, den Bau zu verschieben, hat am Freitag sofort für Reaktionen gesorgt „Als Vorsitzender des Sportbeirates der Stadt Zittau protestiere ich im Namen aller Mitglieder und bitte Sie, diesen Schritt noch einmal zu überdenken“, teilte Stadtrat Dietrich Thiele (FUW) mit. „Es muss gut überlegt werden, ob nicht durch eine Prioritätenverschiebung dieses so überaus wichtige Bauprojekt im Interesse unserer Kinder umgesetzt werden kann.“ Die Halle sei dringend erforderlich. Thiele glaubt nicht daran, dass sie sonst in absehbarer Zeit gebaut wird. Zudem erhebt er den Vorwurf, dass die Stadtverwaltung die über Jahre erkämpften Fördermittel für den Bau nun zurückgeben will. Dem widerspricht Höhne. Die Fördermittel seien für den Bau an der Schliebenschule beantragt worden, sagt er. Nach Rücksprache mit dem Freistaat ist Zittau signalisiert worden, dass das Geld auch für eine Halle an der Weinau-Schule fließen könnte, wenn ein neuer Antrag gestellt würde. Das ist aber nicht passiert.

