Turnhallen-Anbau wird ab Mai saniert

Die Sanierung des Anbaus der Turnhalle in Kreischa beginnt voraussichtlich Mitte Mai. Darüber informierte jetzt Bürgermeister Frank Schöning (FBK). Die Verwaltung bereite derzeit die Ausschreibungen für die Bauarbeiten vor. Diese werden im Februar oder März veröffentlicht. Die Sanierung soll laut Bürgermeister zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Der Sanitärtrakt im Anbau der Turnhalle wird diesen Sommer umfangreich modernisiert. Gleichzeitig wird der Gebäudeteil behindertengerecht ausgebaut. Zudem werden Fenster und Belüftungsanlage erneuert, die Wände erhalten eine neue Dämmung. Die Gemeinde Kreischa investiert 400 000 Euro in das Vorhaben, rund 245 000 Euro davon sind Fördermittel. Das Bauprojekt gehört zu den größten in Kreischa in diesem Jahr. Die Gemeinde hatte die schon länger geplante Investition auf dieses Jahr verschoben, um mehr Fördermittel zu erhalten. (SZ/cb)

