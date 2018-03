Turnhalle wird saniert Dach und Fenster der Halle werden erneuert. Liebstadt muss das nicht alleine zahlen.

Zur Grundschule Liebstadt (Foto) gehört eine Turnhalle. Die wird teilweise saniert. © Marko Förster

Liebstadt. Die Turnhalle der Grundschule Liebstadt soll in diesem Sommer teilsaniert werden. Der Stadtrat vergab dafür in seiner Sitzung am Dienstag die Bauaufträge. Gefördert wird die energetische Sanierung aus dem Programm Brücken in die Zukunft.

Die Turnhalle stammt Bürgermeister Hans-Peter Retzler zufolge aus den 70er Jahren. 1999 sei lediglich innen einiges erneuert worden. Es wurde nun Zeit, dass Dach und Fenster erneuert werden, so Retzler. Er sei dankbar, dass es mit den Fördermitteln so gut passt.

Der Stadtrat vergab die Fensterarbeiten für rund 57 000 Euro an die Tischlerei Reichelt aus Waltersdorf. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf etwa 17 000 Euro, der Rest wird aus Mitteln des Bundes gedeckt. Die Gerüstarbeiten wird die Firma Grund Gerüste aus Heidenau für etwa 9 800 Euro übernehmen. Die Arbeiten am Dach wird der Betrieb Stimpel aus Berthelsdorf für etwa 70 280 Euro durchführen. Für diese beiden Maßnahmen werden etwa 65 Prozent der Summe vom Freistaat übernommen. Gebaut werden soll in den Sommerferien, um den Schulbetrieb nicht zu stören. Wenn möglich, so Retzler, will man aber schon etwas eher anfangen. (SZ/kk)

