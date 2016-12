Turnhalle wird saniert Die Berggießhübler Sporthalle wird erneuert. Nötig ist das schon eine Weile, jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht.

Berggießhübel. Dach, Fenster, Parkett, Beleuchtung, Deckenverkleidung – an der Berggießhübler Turnhalle gibt es kaum etwas, was nicht gemacht werden muss. Und das soll nun im nächsten Jahr passieren. Wann hängt von den Fördermitteln ab, beantragt sind sie bei Bund und Land, sagt Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos). Immerhin kann die Stadt auf 90 Prozent der 435 000 Euro hoffen. Außerdem ist der Termin dann mit der Schule abzustimmen, damit der Sportunterricht so wenig wie möglich gestört wird. Ganz wird dies jedoch nicht zu verhindern sein

.

„Wir sanieren auf jeden Fall, das ist realistischer als ein Neubau“, sagt Mutze. Ein Neubau war von Schule und Vereinen wiederholt ins Gespräch gebracht worden, auch für Gottleuba. Doch das ist derzeit und in den nächsten Jahren finanziell für den Doppelkurort nicht machbar. Dabei geht es nicht nur um die Kosten für den Bau, sondern dann auch um die für die spätere Nutzung. (SZ/sab)

