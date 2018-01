Turnhalle wieder vollständig nutzbar Im Erdgeschoss sind Umkleide- und Eingangsbereich saniert worden. Dennoch ist der Umbau noch nicht abgeschlossen.

In der Turnhalle sind die Räume im Erdgeschoss wieder nutzbar. Hausmeister Klaus Heinicke bringt einen Feuerlöscher an. © Dietmar Thomas

Hartha. Die Turnhalle hinter der Pestalozzischule in Hartha kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. Am Freitag sind die Arbeiten im Eingangsbereich und in den Umkleideräumen im Erdgeschoss beendet worden. Die Elektrik wurde unter Putz verlegt. „Die Räume und auch der Eingangsbereich haben eine Akustikdecke bekommen. Jetzt schallt es nicht mehr so laut, wenn sich viele Kinder unterhalten“, sagt Günter Roßberg, Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebes.

Die Zimmer wurden mit neuen Türen ausgestattet, der Fußboden wurde gedämmt und mit einem PVC-Belag gestaltet. „Auch die Kellerdecke wurde mit Dämmung versehen, damit keine Kälte aufsteigen kann“, erklärt Roßberg. Trotz der Arbeiten konnte die Turnhalle für den Schul- und Vereinssport genutzt werden.

Die Sanierung des Eingangsbereiches kostete 55 700 Euro, 41 800 Euro davon kommen aus dem Fördertopf „Brücken in die Zukunft“. Innen ist die Turnhalle nun komplett saniert, dennoch gibt es an dem Gebäude noch zu tun. „Die Fassade soll ab dem Frühjahr erneuert werden“, so Günter Roßberg. Die Kosten dafür liegen bei 116 000 Euro, reichlich 62 000 Euro davon sind Fördermittel.

