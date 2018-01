Turnhalle trotz Umbau nutzbar Im Sportgebäude der Oberschule „Am Knöchel“ in Sebnitz sind die Umkleiden nicht von den Bauarbeiten betroffen. Damit ist Schul- und Vereinssport weiter möglich.

Die Turnhalle wird umfassend saniert. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Die im Dezember 2017 begonnenen Sanierungsarbeiten in der Turnhalle der Oberschule „Am Knöchel“ in Sebnitz sind in vollem Gange. In der kommenden Woche soll das Lehrerzimmer fertiggestellt werden, gleiches gilt laut Stadtverwaltung für den erneuerten Teil des Eingangsbereichs. Im Anschluss beginnen die Arbeiten an den beiden Sanitärbereichen. Die Umkleideräume können trotz der Bauarbeiten genutzt werden, erklärt das Rathaus. Dafür sorge eine Staubschutzwand. Damit seien Schul- und Vereinssport weiterhin möglich. Die Oberschul-Turnhalle wird für insgesamt 456 000 Euro saniert. Als größter Posten folgt in den kommenden Monaten die Dämmung der Fassade. Die Arbeiten sollen bis Ende Juni andauern. (SZ/dis)

