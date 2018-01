Turnhalle nur für den Karneval offen In der Sportstätte in Großerkmannsdorf wird noch gebaut. Trotzdem aber schon Fasching gefeiert.

Die Turnhalle von Großerkmannsdorf wird umgebaut. © Thorsten Eckert

Großerkmannsdorf. Diesen Stein dürfte man ziemlich weit auch im Radeberger Umland plumpsen gehört haben. Den Stein, der den Großerkmannsdorfer Narren sprichwörtlich vom Herzen gefallen ist, dass sie trotz der noch immer nicht gänzlich abgeschlossenen Umbauarbeiten an der Großerkmannsdorfer Turnhalle ihre Faschings-Veranstaltungen in der Halle absolvieren können. Beginn ist am 27. Januar; und einen Tag zuvor bedanken sich die Narren mit einer speziellen Generalprobe bei den Bauleuten, die das möglich gemacht haben.

Nach Aschermittwoch wird dann aber sozusagen weitergebaut. „Offiziell übergeben werden kann die Halle voraussichtlich erst nach den Sommerferien“, so Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert auf SZ-Nachfrage. Dabei war der Bauabschluss eigentlich schon für spätestens Dezember geplant gewesen; aber das Wetter und die zwischenzeitliche Pleite einer Spezialfirma für Sportfußböden ließ die Terminkette platzen. Wobei sich Großerkmannsdorfs Ortsvorsteher Dr. Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) schon im Vorfeld laut über die viel zu knappe Zeitplanung geärgert hatte: „Der Winter war einfach nicht mit eingeplant, das geht nicht – und dann musste der Bau auch noch wegen der brütenden Störche unterbrochen werden“, machte er immer wieder klar.

Rund zwei Millionen Euro steckt Radeberg in den Sportkomplex: in die Sanierung der morschen Halle, in einen modernen Anbau mit Geräteräumen und Sanitäranlagen sowie einen neuen Parkplatz neben den Außenanlagen. (SZ/JF)

zur Startseite