Turnhalle nach den Ferien nutzbar In Bad Muskau ist der neue Sportboden verlegt. Aber vielleicht sind die Grundschüler nicht die ersten in der Halle.

Mit Fertigstellung des Sportbodens wird die Turnhalle der Grundschule Bad Muskau mit Schulbeginn am Montag wieder nutzbar sein. © André Schulze

Bad Muskau. In dieser Woche laufen die abschließenden Arbeiten für den neuen Sportboden der Bad Muskauer Turnhalle. Wie Bürgermeister Andreas Bänder auf Nachfrage mitteilte, müssen neben dem Anschluss an die Wände außerdem die Bodenhülsen für Geräte mit dem neuen Bodenbelag versehen werden, bevor die Halle freigegeben werden kann. Zuvor wurde der neue Belag ausgelegt und die Spielfelder gekennzeichnet. Bänder rechnet damit, dass die Arbeiten in dieser Woche abgeschlossen werden. Damit kann die Turnhalle mit dem Schulbeginn am Montag genutzt werden.

Vielleicht findet schon zuvor ein Punktspiel von Rot-Weiß Sagar auf dem neuen Sportboden statt. Ganz sicher war sich Bänder dabei nicht. Der Verein aus dem Krauschwitzer Ortsteil nutzt die Halle unter anderem für die Abteilung Handball. Bei der Spielansetzung am Sonnabend ab 16.30 Uhr gegen den SV Obergurig jedenfalls ist die Bad Muskauer Halle eingetaktet.

Die Sanierung der Grundschulturnhalle war nötig geworden, weil der Hallenboden durch eindringendes Regenwasser seit geraumer Zeit uneben und wellig war. Parallel dazu wurden die Duschen erneuert, neue Fliesen angebracht und die Armaturen ausgetauscht.

Die Kosten wurden ursprünglich auf 150 000 Euro beziffert. Das wird allerdings nicht reichen. Schon im Sommer war klar, dass auf die Stadt Mehrkosten zukommen. Dabei geht es um rund 20 000 Euro, wie Hauptamtsleiter Dirk Eidtner auf Nachfrage bereits im Juli angekündigt hatte. Ursache der Kostensteigerung sind die aktuell hohen Preise im Bau. (SZ/sdt)

