Turnhalle gesperrt Ein Wasserschaden macht dem Laußnitzer Schul- und Vereinssport einen Strich durch die Rechnung. Und die Havarieursache ist noch nicht gefunden.

Laußnitz. Die im Jahr 2000 eingeweihte Zwei-Feld-Sporthalle in der Schulstraße 5a in Laußnitz ist momentan auf unbestimmte Zeit gesperrt. Grund ist ein größerer Wasserschaden, der am 22. Januar aufgetreten war. Damit ist derzeit kein Schul- und Vereinssport in der Halle möglich. Dieser Zustand könnte noch eine Weile andauern, da bisher nicht klar ist, wo genau der Wasserschaden aufgetreten ist. So sind, abgestimmt mit der Versicherung, Probebohrungen vonnöten, die einige Zeit in Anspruch nehmen, wie es aus der Gemeindeverwaltung heißt.

Ein größerer Teil des Schulsports wird in der Einfeld-Turnhalle der Gemeinde abgesichert. Auch die Tischtennisspieler des SV Laußnitz trainieren dort. Die Abteilungen Volleyball und Badminton können dankenswerterweise die Sporthalle in Königsbrück nutzen. Nur für die Fußballer ist es schwieriger. Solange das Wetter mitspielt, müssen sie draußen trainieren. (SZ)

