Turnhalle fast fertig, Möbel kommen später Der Belag der Sporthalle des Pestalozzi-Gymnasiums wird erneuert. Im Chemiekabinett fehlt es noch an Ausstattung.

Die Sporthalle am Pestalozzi-Gymnasium in Heidenau erhält derzeit einen neuen Belag. © Marko Förster

Sport in der Turnhalle am Heidenauer Gymnasium macht Schülern und Vereinssportlern nach den Herbstferien wieder mehr Spaß. Dann wird nämlich der Fußboden in der Halle termingemäß erneuert sein. 14 Jahre nach der Eröffnung war der Fußboden durch Schäden zu einer Unfallgefahr geworden. Derzeit sind die Fußbodenleger noch in der Halle. Nichtmal das Foyer darf betreten werden, sagt Schulleiter Franz Clausnitzer, der mit Stellvertreter Erik Richter in den Ferien noch die Stellung hält. Der Zugang zum Gymnasium ist derzeit nur durch den Haupteingang an der S 172 möglich.

Nicht fertig wird bis Ferienende am 16. Oktober das Chemiekabinett. Für die bessere Ausstattung erhielt die Stadt Heidenau Fördermittel. Doch die Möbel können erst Anfang Dezember geliefert werden, informierte die Stadtverwaltung jetzt im Stadtrat. Der Unterricht kann bis dahin jedoch ohne Einschränkungen erfolgen. (SZ/sab)

