Turnhalle eröffnet mit Besuchertag Die Bauarbeiten am Rand von Zauckerode sind fast beendet. Zum Abschluss ist eine öffentliche Feier geplant.

Freitals Sportvereine haben es künftig ein Stück leichter, Hallenzeiten zum Training zu bekommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird am 25. November die neue Turnhalle an der Ringstraße in Zauckerode eröffnet. Zwischen 15 und 16 Uhr können sich alle interessierten Bürger selbst ein Bild von der neuen Halle machen. In dieser Zeit stehen die Räume für eine Besichtigung offen und Mitarbeiter der Stadt, des Planungsbüros, der Technischen Werke sowie Vertreter der künftigen Nutzer beantworten Fragen rund um den Neubau und die Sportmöglichkeiten.

Entstanden ist eine 510 Quadratmeter große Ein-Feld-Halle mit flachem Vorbau, in dem Umkleidekabinen und Toiletten untergebracht sind. Das Spielfeld bekommt eine sieben Meter hohe Decke, damit alle Ballsportarten betrieben werden können. Zwischen neuer Halle und Ringstraße soll ein Parkplatz entstehen. Der Clou des Turnhallen-Neubaus ist die mehrstufige Tribüne an der Längsseite des Spielfelds. Damit ist die Halle für Zuschauer geeignet.

Die Stadt hatte sich aus Kostengründen für den Abriss und gegen eine Sanierung der alten Halle am gleichen Standort entschieden. Ursprünglich war sogar ein Gebäude mit drei Feldern geplant. Das Vorhaben hätte jedoch acht Millionen Euro gekostet. Freital investiert nun rund 1,75 Millionen Euro in das Vorhaben, davon kommen zwei Drittel aus Fördermitteln von Land und Bund.

Die Bauarbeiten sind bereits jetzt im Wesentlichen abgeschlossen. Im Außenbereich wurden Zufahrt, Parkplatz und Eingang hergerichtet, teilt das Rathaus mit. Zuletzt waren noch kleinere Restarbeiten nötig, und die Sportgeräte wurden in die neue Halle transportiert.

