Turnhalle bis Weihnachten fertig? Beim Anbau an dien Schulsporthalle in Kreischa gibt es über zwei Monate Zeitverzug.

Die Turnhalle neben der Schule Kreischa wird noch eine Weile Baustelle bleiben. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Kreischa. Mit etwas mehr als zwei Monaten Verzögerung soll die Sanierung des Turnhallenanbaus an der Kreischaer Grund- und Oberschule abgeschlossen sein. Wie Kreischas Bürgermeister Frank Schöning (FBK) erklärte, sei mit einer Fertigstellung der Bauarbeiten bis Weihnachten zu rechnen. „Voraussetzung dafür ist, dass sich die beteiligten Bauunternehmen an den veranschlagten Zeitplan halten“, sagte er bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Die Erneuerung der Fußbodenbeläge würde in diesen Tagen abgeschlossen. Trennwände werden dann aufgezogen, es wird gemalert und der Sanitärtrakt fertiggestellt. Feininstallationen würden schließlich ab der kommenden Woche erfolgen. Ursprünglich sollte die Sanierung bis Mitte Oktober nach rund fünf Monaten Bauzeit beendet werden. Doch der Zeitplan für die Arbeiten konnte laut Beteiligten nicht eingehalten werden. Der Sportunterricht wird laut Schule trotzdem abgedeckt. Die Kinder ziehen sich weiter in Klassenzimmern um.

Die mit Landesmitteln geförderte Sanierung kostet rund 510 000 Euro, davon steuert Kreischa etwa die Hälfte bei. Die sanitären Anlagen und Umkleiden wurden erneuert, die technischen Anlagen ebenso. Zudem wurde eine neue Lüftungsanlage installiert, der Anbau gedämmt und darüber hinaus behindertengerecht umgebaut. (skl)

