Turnerinnen holen zwei Sachsentitel

Claudia Schneider (l.) und Marion Hoch turnten im Vierkampf fehlerfrei. © privat

Gerätturnen. Am Sonnabend fanden in Riesa die Seniorenmeisterschaften im Gerätturnen mit 60 Teilnehmern im männlichen und weiblichen Bereich statt. Für den MSV Bautzen startete Marion Hoch (rechts) in der Altersklasse 55+ und Claudia Schneider (links) in der AK 30+. Beide absolvierten ihren Vierkampf fehlerfrei, holten sich den Sachsenmeistertitel und schafften die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Berlin. (sk)

