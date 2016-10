Turnerinnen gehen erfolgreich in die Wettkampfsaison Marie Rahn krönt ihren 100. Wettkampf mit einem Erfolg beim Oschatzer Vereinsturnen.

Am Feiertagswochenende machten sich Vereinschefin Martina Günther, Jugendvorstandsvorsitzende Annika Belikat und Marie Rahn auf nach Oschatz zum 27. Vereinsturnen, um dort die Farben des TV Frisch auf“ Meißen zu vertreten. Alle drei wollten ihren derzeitigen Leistungsstand testen. Marie Rahn konnte dies bereits zwei Wochen zuvor als Gastturnerin beim TV Blau Gelb 90 Bad Düben tun, als sie mit dieser Mannschaft in einem grandiosen Wettkampf durch einen Sieg direkt in die 1. Landesliga aufstieg.

In Oschatz sollten ähnlich gute Leistungen folgen. Das Besondere am Oschatzer Vereinsturnen ist, dass die Aktiven je ein Gerät „abwählen“ dürfen, an welchem sie im Wettkampf nicht turnen.

Die drei Meißnerinnen gingen aber volles Risiko und stellten sich dem Zitterbalken. Sie erturnten durchweg 12er Wertungen, wobei Marie mit 12,9 knapp an einer 13 vorbeischrammte. Anni turnte am Stufenbarren ein neues Element und war glücklich. Martina lieferte solide Leistungen ab und war mit einer 12,55 Punkten am Boden ebenfalls zufrieden. Marie fehlten am Sprungtisch gerade einmal drei Zehntel zur vollen Punktzahl, und auch am Boden zogen die Kampfrichter mit 13,9 Punkten einen Höchstwert für ihre Kür.

Somit konnten die Mädels recht zuversichtlich auf die Siegerehrung warten. Und dies zu recht. Anni wurde in der LK3 AK18+ Siebente. Martina erturnte sich in der gleichen Altersklasse Platz 6. Marie ließ ihren Konkurrentinnen keine Chance und siegte in der LK3 AK15-17 mit 1,5 Punkten Vorsprung. Strahlend nahm die 16-jährige weiterhin die zusätzliche Ehrung für den 100. geturnten Wettkampf in Empfang. (fam)

