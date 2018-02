Turnerheim Weißwasser hat wieder eine Sportbar Tino Simmank eröffnet am 3. März die Gaststätte. Der ehemalige Betreiber hat seinen Pachtvertrag gekündigt.

Der Rückkehrer Tino Simmank ist seit 1. Februar Pächter des Weißwasseraner Turnerheims. Am 3. März will er es als Restaurant und Sportbar wieder eröffnen. Seit 1. Januar ist es geschlossen, weil der vorherige Pächter seinen Mietvertrag gekündigt hat. © Joachim Rehle

Ein breites Lächeln zieht sich über das Gesicht von Hans-Jürgen Beil, Vorsitzender des VfB Weißwasser. Noch vor einigen Wochen war das nicht so. Denn Thomas Käppler, der Betreiber der Ken-Bar am Turnerheim in Weißwasser, hatte zum 31. Januar den Gaststätten-Pachtvertrag mit dem Verein gekündigt. „Wir als Betreiber der Sportstätte sind nun sehr froh, dass sich ein Rückkehrer gefunden hat, der hier eine Sportbar eröffnen möchte“, sagt Hans-Jürgen Beil.

Eröffnung am 3. März

Tino Simmank will zum 3. März „Restaurant und Sportbar“ im Weißwasseraner Turnerheim öffnen. „Ich bin aus Weißwasser“, erzählt der 33-Jährige, „und kehre nun als Selbstständiger wieder in meine Heimatstadt zurück.“ Vor mehr als zehn Jahren hat der gelernte Koch die Lausitz verlassen, um in der Ferne sein Glück zu suchen. Der Liebe wegen war er bereits vor einiger Zeit nach Dresden gezogen – seine Frau pendelte nun zwischen sächsischer Landeshauptstadt und Weißwasser. „Ich habe immer die Ohren gespitzt und gewartet, bis sich die Chance ergibt, eine eigene Gaststätte in der Stadt zu eröffnen“, erzählt er. Die Geduld hat sich nun ausgezahlt. Immerhin wartet das Turnerheim in Weißwasser mit zahllosen Sportlern aus den Bereichen Fußball, Ringen oder den Radsportlern auf, die verköstigt werden wollen.

„Für uns ist es ein Glück, dass wir einen Pächter gefunden haben“, gibt der VfB-Vorsitzende zu verstehen. Schließlich habe sich der Verein nie ernsthaft mit der Neuverpachtung der Gaststätte beschäftigen müssen. „Wir sind nach der Kündigung des ehemaligen Pächters schnell mit Tino ins Gespräch gekommen“, erzählt Hans-Jürgen Beil. Nun freue man sich, dass es geklappt hat und der „Neue“ bei seinem Konzept für die Gaststätte im ehrwürdigen Turnerheim ganz auf Sport setzt.

Weil der Verein die städtische Sportstätte betreibt – so sieht es das Konzept vor, das die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Stadträten erarbeitet hat –, kann dieser auch einen neuen Pachtvertrag mit dem Gaststättenbetreiber abschließen. „Weil der vorherige Pächter gekündigt hat, kann der Verein selbst entscheiden, wer die Gastronomie führt“, erklärt dazu Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext). Andernfalls hätte die Stadt ein Wörtchen mitzureden gehabt.

Gutbürgerliche Küche

Tino Simmank kündigt an, neben Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga auch auf Kabarett oder Konzerte zu setzen. „Die Menü-Karte ist schon fertig“, sagt er. Auf gutbürgerliche Küche wolle er setzen, für Sportler soll es aber auch leichte Kost geben. Einen Mittagstisch von dienstags bis freitags von 11.30 bis 13.30 Uhr wolle er zudem für den kleinen Geldbeutel anbieten.

„Ich möchte mit zwei Festangestellten an den Start gehen“, sagt er. Perspektivisch könne er sich aber auch vorstellen, einen weiteren Koch zu beschäftigen. Das allerdings hänge von der Entwicklung der Gastronomie ab. Eine Besonderheit bietet der neue Gastwirt außerdem noch an: „Es wird im Turnerheim ein besonderes Bier geben, das in einer Privatbrauerei hergestellt wird; ein Bier, das es in der Stadt noch nicht gibt.“ Sonntags wolle er zudem einen „Tatort“-Abend mit Buffet anbieten, „damit meine Gäste entspannt in die nächste Woche starten können“.

Bei den Heimspielen der Männer- und Nachwuchsmannschaften wird der neue Gastronom die Versorgung der VfB-Fans übernehmen. „Wir wollen keine Konkurrenz vonseiten des Vereins aufmachen“, erklärt Hans-Jürgen Beil. Man müsse sehen, wie sich das Ganze im Laufe der Zeit einspielt, ob Unterstützung noch gebraucht werde. Die erste Gelegenheit dazu gibt es bereits am 3. März. Dann nämlich haben mehrere Männermannschaften Spiele im Turnerheim. Bereits am Vormittag sind Spiele der Nachwuchsmannschaften angesetzt. „Ich bin gespannt, ob alles klappt“, sagt der 33-jährige Unternehmer.

