Turmgut-Scheune ist weg Der Abriss der alten Scheune ist hochumstritten. Auf dem Gelände sollen Parkplätze für Anwohner entstehen.

Von der Turmgut-Scheune ist nichts mehr übrig. © Norbert Millauer

Pirna. Die Turmgut-Scheune an der Dammstraße in Pirna-Copitz ist Geschichte. Im Auftrag der städtischen Wohnungsgesellschaft WGP wurde die große Sandsteinscheune mit den charakteristischen Türmchen in den vergangenen Wochen abgerissen. Auf dem Gelände sollen Parkplätze für Anwohner entstehen. Der Abbruch des 135 Jahre alten Gebäudes war hochumstritten. Unter anderem hatte sich das Kuratorium Altstadt Pirna für einen Erhalt eingesetzt. Der Stadtrat allerdings sprach sich mehrheitlich für den Abriss-Antrag der WGP aus, für den Fördergeld fließt.

