Gut zu wissen Turmbau am Siemens-Geburtstag Wie feiert man ein 200 Jahre altes Vorbild? Am besten mit erlebnisreichen Projekten. Und Wettbewerben, die Spaß machen.

Experimentiertag im Werner-von-Siemens-Gymnasium: Sarah-Marie, Sahra, Clara, Emily, Sarah und Hannah (v.l.) aus der Klasse 7d bauten einen Papierturm ohne Kleber. © Anne Hübschmann

Was macht Marilyn Monroe im Chemiekabinett des Werner-von-Siemens-Gymnasiums? Und warum steht Täve Schur Kopf? Die Erklärung ist einfach: es geht um optische Täuschungen. Sowohl das schöne Gesicht der Sängerin als auch die Kraft der Radrenn-Legende dienen zur Veranschaulichung. Ein Vertreter von Inspirata, des Zentrums für mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung aus Leipzig, schafft es, dass die Neuntklässler gespannt zuhören.

Weniger anfällig für Manipulation

Schon die alten Griechen wussten, dass optische keine Sinnestäuschungen sind und der „Fehler“ nicht im Auge, sondern im Gehirn entsteht. So demonstriert der lockere Vortrag die Nutzung von optischen Täuschungen in der Werbung oder Kunst. Die Schüler werden nun weniger auf Manipulationen wie beim Supermond hereinfallen oder Größenverschiebungen wie in den „Herr der Ringe“-Filmen erkennen. Der Amesraum kam vielen bekannt vor – von der Wiese der Sinnestäuschung beim Erlebnisfest der Sinne im Stadtpark.

Der Geburtstag von Werner von Siemens war gestern Anlass für diesen Projekttag im Gymnasium, das seinen Namen trägt. Bei den siebenten Klassen nebenan ging es dabei weit weniger ruhig zu. Hier waren Kreativität und Einfallsreichtum bei einem naturwissenschaftlichen Wettbewerb gefragt. Die Schüler sollten in Kleingruppen einen möglichst hohen, frei stehenden Turm bauen – mit einem Überraschungs-Ei obendrauf.

Leim durfte in den 1,5 Stunden nicht verwendet werden, dafür 30 Trinkhalme, vier Wäscheklammern, Büroklammern und Papier. Ums gleich vorweg zu nehmen: Nicht jeder Gruppe ist die Aufgabe gelungen. Simon, Leon, Paul, Philipp und Silvio aus der 7d schafften immerhin einen 1,25 Meter hohen Turm. „Es war schwierig und ganz schön anspruchsvoll“, sagen die Jungs. Spitzenreiter allerdings waren 1,40 Meter in der 7 b. „Der Wettbewerb sollte die Ideenfindung und Zusammenarbeit der Schüler anstacheln“, sagt Physik-Fachschaftsleiter Lutz Liebig. Modern ging es zu beim Simulieren eines Stromkreises am Computer.

Werner von Siemens wäre damit sicher stolz auf seine Namensträgerschule. Seit 15 Jahren nennt sich das Gymnasium nach dem großen Elektropionier und erfolgreichen Unternehmer. „Seinem Vermächtnis fühlen wir uns in der täglichen Arbeit verpflichtet“, verspricht Schulleiter Klaus Liebtrau. Und er zitiert als Motivation für den Projekttag Zeilen, die Siemens 1854 an seine Frau Mathilde schrieb: „In dem ,Ich will´ liegt eine mächtige Zauberkraft, wenn es ernst damit ist und Tatkraft dahinter steht! Freilich darf man Hindernisse und Umwege nicht scheuen und darf in keinem Augenblick sein Ziel aus dem Auge lassen!“

Werner von Siemens wurde 1816 geboren und starb 1892 in Berlin. Er gründete den Weltkonzern Siemens.

