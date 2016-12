Gut zu wissen Turm der Friedenskirche wird saniert Aus dem Kulturgeldtopf des Bundes kommen 196 000 Euro, um die Sandsteinschäden zu reparieren. Wie dringend das ist, zeigt eine Schadensliste.

Sie hält die Mappe mit den dokumentierten Schäden am Kirchturm in der Hand – Friedenskirche-Pfarrerin Annegret Fischer.

Die Schäden und Flickstellen sind so richtig deutlich zu sehen, wenn man nah dran ist.

Über 50 Fotos hält Pfarrerin Annegret Fischer in einem Ordner in der Hand. Darauf ist detailgetreu zu sehen, was am Sandstein des Friedenskirchturmes alles kaputt ist. Zerfressene Gesimse, bröckelnde Balustraden, selbst am Turmaufbau ist reichlich Flickwerk der letzten Jahrzehnte zu erkennen.

Wie heftig Regen, Wind und auch Bausünden dem Friedenskirchturm zugesetzt haben, wurde in einer stürmischen Januarnacht 2013 deutlich. Eine der etwa Wohnzimmersessel großen Sandsteinrosetten war abgestürzt und hatte das Kirchendach durchschlagen. Kopfgroße Brocken fand Kirchner Toralf Bretschner neben dem Weg vor der Friedenskirche. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden. Mit einer aufwendigen Kranaktion wurden schließlich auch die drei weiteren Rosetten von den vier Ecken des Turmes abgehoben.

Geld zum Sanieren reichte damals nur für die eine zerstörte Sandsteinfigur. Immerhin, unmittelbar nach dem Absturz wurden Experten in den Turm geschickt, um zu dokumentieren, was alles wirklich repariert werden muss.

Pfarrerin Fischer sagt, dass ein Kirchturm wichtig für die Leute ist – egal, ob sie zum Gottesdienst gehen oder nicht. „So ein Turm ist weit ins Land hinein zu erkennen, er gibt Orientierung. Er sagt uns, wo ich zu Hause bin.“ Ihn zu erhalten sei wichtig.

Der Radebeuler Friedenskirchturm, deshalb der Name, birgt darüber hinaus in seinem Turmzimmer noch etwas Besonderes: „Hier steht der Tisch an dem der erste Friedensvertrag im Dreißigjährigen Krieg geschlossen wurde. Die Urkunde in der Glasvitrine an der Wand trägt die Unterschriften vom Sachsenkurfürst Johann Georg I. und dem schwedischen General Lennart Torstensson. Damit war für Sachsen der Krieg beendet. Die Friedenskirche in Altkötzschenbroda ist ein besonderer Ort für Deutschland. Deshalb, so der Meißner Bundestagsabgeordnete Thomas de Maizière (CDU), habe er sich in Verhandlungen mit Kultur- und Haushaltspolitikern eingesetzt, für die Sanierung Mittel bereitzustellen.

Vor wenigen Tagen traf im Pfarramt und beim Kirchenvorstand die freudige Nachricht ein: 196 000 Euro sollen für die notwendigen Handwerksarbeiten fließen. Annegret Fischer: „Wir wollen nicht nur die schmückenden Rosetten wieder nach oben bringen und sicher befestigen. Es soll auch im gesamten Turm der verwitterte Sandstein aufgearbeitet werden.“

Wichtig sei vor allem, künftig das Regenwasser an dem Westturm so abzuleiten, dass es sich nicht mehr ins Mauerwerk fressen kann. Auch die Fenster sollen mit erneuert werden, sagt die Pfarrerin.

Die Seelsorgerin, die sich seit einem Jahr mit ihrem Mann Björn-Hendrik Fischer eine Pfarrstelle teilt, ist zuständig für die Baufragen an der Kirche, dem Luther- und dem Pfarrhaus. Sie könne sich nicht vorstellen, den Turm zuzusperren. Das stand nämlich nach dem Rosetten-Absturz vor drei Jahren zur Debatte. Etwa 20 000 Besucher besteigen im Jahr das höchste Bauwerk von Altkötzschenbroda, um nach Dresden und bis nach Meißen zu schauen.

Jetzt besteht nun auch die Aussicht, dass der weitere Verfall gestoppt werden kann. „Die Bauarbeiten müssen im kommenden Jahr durchgeführt werden“, sagt die Pfarrerin, denn nur für dieses Jahr stehen auch die Mittel bereit.

Die Unterlagen für die Planung seien inzwischen alle beisammen. In den nächsten Wochen sollen die Aufträge ausgeschrieben werden. Und wenn die Handwerker dann anrücken, müsse der Turm sicher für einige Monate geschlossen werden – aber für eine gute Aussicht danach.

