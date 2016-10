Turbulente Szenen im Fuchsbau Die Lausitzer Füchse unterliegen Bad Nauheim im Penaltyschießen – nach einem denkwürdigen zweiten Drittel. Sorgen bereitet, was auf den Rängen passierte.

Dennis Swinnen (links) war einer der Auffälligsten im Füchse-Trikot, nicht nur wegen seiner zwei Tore. © Archivfoto: Gunnar Schulze

Weißwasser. So ein Spiel hatten, wenn überhaupt, nur die wenigsten der 1 925 Zuschauer erlebt. Die 4:5-Niederlage der Lausitzer Füchse am Sonntagabend gegen Bad Nauheim wird weiter für Diskussionen sorgen – nicht nur wegen der Geschehnisse auf dem Eis.

Dort begannen die Gastgeber furios, Mitte des ersten Drittels spielten sie sich, beflügelt vom abgezockten Treffer von Dennis Swinnen zum 1:0 (12.) in einen Rausch. Die erste Überzahl-Chance nutzte Roope Ranta, der einen Distanzschuss abfälschte, zum 2:0, und nach Swinnens drittem Treffer, erneut in Überzahl, waren die Fans aus dem Häuschen. Vorausgegangen war dieses Mal ein herrlicher Diagonalpass von Ranta, den die Bad Naheimer nicht in den Griff bekamen.

Doch das zweite Drittel sollte das Spiel auf den Kopf stellen. Der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Diego Hofland schien noch verschmerzbar. Die Schlüsselszene ereignete sich nach 31 Minuten. Der wieder sehr bewegliche Jakub Svoboda zog vor das Tor und prallte mit einem jungen Gegenspieler zusammen. Der blieb auf dem Eis liegen, und musste behandelt werden. Fünf Minuten plus Spieldauer lautete das harte Urteil von Schiedsrichter Robert Paule für die unglückliche Szene. Die Überzahl nutzte Bad Nauheim, das über abgeklärte und scheibensichere Spieler verfügt, zu zwei weiteren Toren. Dabei fiel das zweite durch einen Penalty nach 36 Minuten, weil ein Weißwasseraner die Scheibe verbotenerweise abgedeckt haben soll. Drei Minuten vorher hatte es schon einen Penalty gegen die Heimmannschaft gegeben, auch da zur Verwunderung der Zuschauer. Den ersten hatten Franzreb im Tor noch pariert, den zweiten von Juuso Rajala nicht mehr.

„Es war sehr emotional, der Schiedsrichter hat das Spiel schon beeinflusst“, fand Füchse-Trainer Hannu Järvenpää nach dem Spiel klare Worte. Sein Gegenüber Petri Kujala pflichtete ihm bei: „Das habe ich noch nie erlebt: Fünf Minuten Zeitstrafe und dann zwei Penaltys.“ Damit stand es 3:3-unentschieden.

Klare Worte fand Hannu Järvenpää auch für das, was sich auf den Rängen abgespielt haben soll. Füchse-Anhänger sollen sich in den Gästeblock begeben und dort sogar Kinder geschlagen haben, gab Sprecher Andreas Friebel nach dem Spiel zu Protokoll. Man werde dem entschieden nachgehen, ergänzte er. Schon am Freitag in Bayreuth waren Weißwasseraner durch Randale und Handgreiflichkeiten aufgefallen, sodass sich die Füchse zu einer offiziellen Entschuldigung veranlasst sahen.

Sportlich sorgte die vierte Füchse-Reihe dann für einen Glanzpunkt und einen Rückschlag. Stark zunächst, wie Charlie Jankes sich im Mitteldrittel durchsetzte und Dominik Bohac bediente. Der hatte viel Zeit und traf zum 4:3. Später aber musste der ausgepowerte Janke seinerseits seinen Gegnerspieler ziehen lassen – es war Ex-Fuchs Jonas Gerstung, der den Ausgleich markierte.

Nach einer engagierten, aber für die Füchse glücklosen Verlängerung entschied die Penalty-Lotterie. Jeff Hayes und Dennis Swinnen vergaben, so ging der zweite Punkt an die Gäste.

