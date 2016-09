Turbowanderer am Start Beim Sebnitzer Rucksacklauf geht’s nicht um den Naturgenuss, sondern um Geschwindigkeit und Kraft.

2015 machten die Läufer trotz 19 kg auf dem Rücken eine gute Figur. © Archivfoto: Steffen Unger

Sebnitz. Im zweiten Jahr nach der Wiederauflage werden die Rucksäcke noch schwerer gepackt. Mindestens 20 Kilogramm statt wie im vergangenen Jahr 19 Kilo müssen die Starter hucken, wenn sie sich der Hütten-Challenge beim Sebnitzer Rucksacklauf stellen wollen. Es ging aber nicht darum, den Wettkampf noch einmal schwerer zu machen, erklären die Veranstalter, sondern einfach um die runde Zahl: 20 Kilo klingt nun mal besser als 19 Kilo.

Maximilian Hartmann und Erik Göldner haben vor einem Jahr den Sebnitzer Rucksacklauf wieder aufleben lassen. Der Wettkampf, bei dem es darum geht mit einem Rucksack auf den Schultern so schnell wie möglich bergauf zu laufen, wurde schon zwischen 1995 und 2005 ausgetragen, seinerzeit organisiert von Gunter Seifert vom Bergsteigerbund, der in Sebnitz auch die Zuckerkuchentour und den Wuchterlauf organisiert. An diese Reihe wollten die beiden anfang-20-jährigen Sportler anknüpfen und machten sich an die Organisation einer Neuauflage des etwas anderen Sportevents. Das kam an. Aus dem Stand gingen bei dem ersten Rucksacklauf nach zehnjähriger Pause 54 Läufer an den Start – mehr als die Organisatoren für ihre Premiere erwartet hatten. „Das war ein voller Erfolg, dafür, dass wir das einfach aus dem Boden gestampft haben“, sagt Maximilian Hartmann.

Dass sie weitermachen wollen, stand für die beiden außer Frage. Zum insgesamt 12. Rucksacklauf an diesem Sonnabend – dem zweiten nach der neuen Rechnung – können sich die Läufer wieder in zwei Kategorien messen: dem Berg-Sprint und der Hütten-Challenge. Der Berg-Sprint ist die traditionelle Variante und das Richtige für alle, die es schnell mögen. Die Männer starten mit drei Kilo Gewicht auf dem Rücken, die Frauen mit zwei Kilogramm.

Diesmal 20 Kilo auf dem Buckel

Die Hütten-Challenge hingegen ist deutlich härter. Bei dieser Variante, die im vergangenen Jahr ihre Premiere feierte, müssen männliche Starter ganze 20 Kilogramm auf Zeit den Berg hochbuckeln, Frauen immerhin noch 16 Kilo. „Stell dich der härtesten Challenge der Sächsischen Schweiz“, heißt es auf dem Flyer zur Veranstaltung. Dem Sieger winken der Titel „Bergkönig von Sebnitz“ und ein Trekkingrucksack als Hauptpreis.

Für das Packen seines Rucksacks ist vor dem Lauf jeder Teilnehmer selbst zuständig. Womit er beladen wird, ist egal, nur das Gewicht muss stimmen. Zum Laufen sollte es natürlich möglichst kompakt sein. Für das Feintuning stehen im Startbereich Waagen und ein Sandbottich bereit. Natürlich wiegen die Kampfrichter vor dem Start und nach dem Zieleinlauf nach, damit keiner zwischendrin Ballast abwirft.

Eine Neuerung gibt es bei der Strecke. Während sie im vergangenen Jahr abgelegen durch den Wald führte, ist die Route in diesem Jahr zuschauerfreundlicher geworden. Nach dem Start am Urzeitpark geht es an den Teichen der Forellenschenke vorbei zum mittleren Skilift, entlang der Trasse bergauf und dann quer über den Hang zum Skiheim Räumicht. Dort können sich die Zuschauer von der Sebnitzer Klangmanufaktur bewirten lassen, während sie die Läufer anfeuern. Bis zum Ziel an der Bergstation des großen Skilifts auf dem Kaiserberg sind es von da noch einige Meter. Mit 2,4 Kilometern ist die Strecke etwas länger als im vergangenen Jahr, vom Profil her allerdings nicht ganz so steil. Die Anforderungen seien in etwa gleich geblieben, erklärt Maximilian Hartmann.

