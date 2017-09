Turbo mit Oberlausitz-Anker Michael Kretschmer kam mit 27 Jahren in den Bundestag und hat viel Einfluss in der CDU. Die Basis hat er an der Neiße.

Der Blick über den Gartenzaun gehört für Michael Kretschmer zum Geschäft. Sein Umgebindehaus in Waltersdorf soll aber eine Insel ohne Politik bleiben. © Rafael Sampedro

Altes Holz, uriges Gestein, Waldluft und Bachgeplätscher. Dies hier soll der Ankerplatz für die Familie werden. Ein Umgebindehaus im Zittauer Gebirge, das ist zumindest schon einmal ein emotionaler Hafen für den Menschen, der ständig durch den politischen Alltag in Sachsen und Berlin hetzt. „Die Oberlausitz ist meine Heimat“, sagt Michael Kretschmer, und das klingt nicht wie eine Floskel, die man als CDU-Politiker kurz vor einer Wahl sagen muss. Die hat er auch drauf, diese Floskeln, die man sagen muss oder glaubt, sagen zu müssen im politischen Geschäft. Wenn er zum Beispiel in einer Fernseh-Talkshow sitzt und bei einer Diskussion über Krawalle in Bautzen ausdrücklich die Mitschuld der dann von Neonazis gejagten Asylbewerber betont. Michael Kretschmer kann wie auf Knopfdruck markige Statements äußern, wenn er öffentlich als Generalsekretär der Sachsen-CDU auftritt. Aber wenn die Mikrofone aus sind, dann ist er noch immer der lockere, jungenhafte Typ, der das große Getöse oft mit einem schalkhaften Lachen beiseiteschiebt.

Michael Kretschmer ist 42 Jahre jung oder alt, je nach Betrachtung. Jung wirkt er mit seinem Auftreten, oft auch ein bisschen bubenhaft frech. Andererseits ist er schon seit 15 Jahren Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Görlitz. Die ersten drei Jahre erlebte er noch in der Opposition, da war Gerhard Schröder Kanzler einer rot-grünen Regierung und Angela Merkel Chefin der CDU-Fraktion und somit Oppositionsführerin. In diesen ersten Jahren schon fiel der damals nicht einmal Dreißigjährige aus dem östlichsten Osten Deutschlands auf – und aus dieser Zeit rührt auch der gute Draht zu Angela Merkel her. Der gebürtige Görlitzer gehört zu jenen Abgeordneten, die auch mal eine SMS von der Kanzlerin persönlich bekommen.

Parallel zur Arbeit im Bundestag zählte Michael Kretschmer zu den jungen, kritischen Leuten im sächsischen Landesverband der CDU, die sich auch – nach Kurt Biedenkopfs Abschied – mit dem damaligen Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden Georg Milbradt anlegten. Der nahm Kretschmer in die Pflicht und machte ihn zu seinem Generalsekretär, also dem Parteimanager, der nach innen für den Zusammenhalt sorgen und nach außen das Profil schärfen und die Partei „vermarkten“ soll. Einerseits war das vorhersehbar. In Görlitz hat man ihm schon vor über zwanzig Jahren nach- oder vorhergesagt, dass er einmal Bundeskanzler werde – oder das zumindest anstrebe. Immerhin war er mit 18 Jahren schon Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union und Stadtrat in Görlitz. Dass daraus mal ein Beruf werden würde, war da noch nicht abzusehen. Und ganz so geradlinig verfolgte er seine Karriere auch nicht. Die Schule in Görlitz-Weinhübel verließ Michael Kretschmer 1991 mit der Mittleren Reife, machte erst einmal eine Ausbildung zum Büroinformationselektroniker und holte dann sein Fachabitur nach. In Dresden hat er anschließend Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Noch in dieser Zeit, Anfang der 2000er Jahre, probierte sich Michael Kretschmer im Journalismus, arbeitete einige Zeit lang auch für die Sächsische Zeitung, bis klar wurde: entweder Journalist oder Politiker. Dann trat Georg Janovsky nicht mehr an, und Kretschmer nutzte 2002 die Chance als neuer CDU-Direktkandidat an der Neiße.

In die CDU war der junge Mann aus protestantischem Elternhaus noch im Wendeherbst 1989 eingetreten. „Ich wollte mich in dieser aufregenden Zeit engagieren“, sagt er. Als Christ und Sohn eines Unternehmers war ihm diese Partei näher als andere. Und natürlich spielte auch eine Rolle, dass da im Westen Helmut Kohl war und die CDU die stärkste politische Kraft in diesem ganzen Prozess der Wiedervereinigung. Michael Kretschmer will mitmischen. Als altklug wurde sein Engagement in den ganz frühen Tagen oft abgetan. Später zeigte sich: Er ist beim Mitmischen wirklich fleißig und unermüdlich.

Und er ist immer der Görlitzer geblieben, der zwischen Großschönau und Bad Muskau seine Heimat hat. Deshalb genießt Michael Kretschmer den Wahlkampf in diesem Jahr. Der Bundestag hat Sommerpause gemacht, und der Abgeordnete konnte endlich mal wieder einen längeren Zeitraum am Stück in Ostsachsen verbringen. Nicht mehr wirklich in Görlitz, weil er mit Lebenspartnerin und zwei Schulkindern seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in Dresden hat. Sonst, sagt er, hätte er gar keine Zeit mehr für seine Familie. Denn als Generalsekretär muss er alle CDU-Kreisverbände bis hinein ins Vogtland im Blick haben. Und das heißt auch: unterwegs sein. Dabei ist Kretschmer Katalysator und Moderator. Er kennt den Unmut an der Parteibasis gegenüber der Bundesvorsitzenden und Bundeskanzlerin, weil Angela Merkel, nicht nur in der Flüchtlingspolitik, so viele urkonservative Positionen geräumt hat.

Es gehört enormer Einsatz dazu, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin einerseits auf dem großen Parkett zu tanzen, andererseits die Bindung zu den Menschen in dem Wahlkreis zu halten, für den er als Direktkandidat gewählt wurde. Er setzt sich dabei selbst unter Druck. Denn Michael Kretschmer kandidiert nur als Direktkandidat, obwohl es ein leichtes wäre, sich einen sehr guten Platz auf der Landesliste zu sichern. „Für mich ist das ganz klar“, sagt er: „Ich mache das so lange, wie die Menschen das wollen.“

Und da ist noch das alte Umgebindehaus in Waltersdorf, das er kürzlich gekauft hat, um es zu sanieren. Hier, sagt er, soll der Ort sein, an dem die Familie zusammenkommt. Abseits von allem Getöse.

