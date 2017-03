Turbo-Internet übers Stromnetz Die Enso legt fünf Kilometer Glasfaserkabel in den Ort. Das verspricht hohes Surf-Tempo – aber nicht für jeden.

Schon bald soll es losgehen: Ab Mai will das Unternehmen Enso in Zeithain Glasfaserkabel verlegen und Anwohnern und Unternehmen noch dieses Jahr leitungsgebundene Turbo-Internetzugänge verschaffen. Bis zu 100 MBit pro Sekunde sollen möglich sein. Eine Geschwindigkeit, die doppelt so hoch wäre wie das von der Bundesregierung ausgerufene Ziel von 50 MBit für alle im Land bis 2018.

Die Enso – bisher vor allem als regionaler Strom- und Gasversorger bekannt – mischt seit drei Jahren auch im Telekommunikationsmarkt mit. Nach einem Pilotprojekt Großenhain im Jahr 2015 wurde im vergangenen Jahr Nünchritz mit Breitband-Leitungen erschlossen. Nun hat sich die Enso Zeithain vorgenommen – zumindest die Ortslage. Denn dort stimmen laut Enso-Regionalbereichsleiter Tilo Kadner die Voraussetzungen.

Zum einen gibt es ein Enso-Umspannwerk in der Nähe. „Das ist die halbe Miete.“ Denn in der Elektro-Anlage neben dem Rohrwerk liegt der sogenannte Lichtwellenleiter an. Der ermöglicht schon seit den 1990ern die zentrale Steuerung der Enso-Umspannwerke über eine Zentrale in Heidenau. Auch ein schneller Strom-Anbieterwechsel mit modernen Zählern beim Endkunden soll mittelfristig über diese Leitung möglich werden. Diese Leitungen sind aber auch in der Lage, Internet-Daten durchs Enso-Versorgungsgebiet zu transportieren.

Zum anderen stimmt laut Kadner in der Ortslage Zeithain das Verhältnis von zu erschließender Fläche und Kundenzahl. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde an der Stelle Kritik laut – die Enso greife sich hier nur das „Filetstück“ heraus, während andere Zeithainer Ortsteile in Sachen Breitband-Erschließung leer ausgingen. Der Enso-Mitarbeiter verteidigte das Vorgehen. Die Enso finanziere den Netzausbau in Zeithain komplett selbst, also auch ohne Rückgriff auf Fördermittel. Deshalb müsse das Projekt wirtschaftlich bleiben.

Rund 200 000 Euro wird das Vorhaben den Versorger kosten. Für Anwohner, die künftig über die Enso ihren Internet- und/oder Telefonanschluss beziehen wollen, entstehen indes keinerlei Anschlusskosten. Denn die Enso will zwar in der Ortslage in zwei Bauabschnitten knappe fünf Kilometer an Glasfaserleitungen verlegen.

Für die sogenannte „letzte Meile“, also den Leitungsweg von den grauen Kästen an der Straße bis ins Gebäudeinnere, wird die Enso auf die vorhandenen Leitungen des Mitbewerbers Telekom zurückgreifen.

Die technische Beschaffenheit der letzten Meile wird wohl zur Folge haben, dass nicht überall 100 MBit pro Sekunde ankommen. Denn je weiter ein Hausanschluss von dem grauen Kasten auf der Straße – dem sogenannten Kabelverzweiger – entfernt liegt, desto mehr nimmt die Surfgeschwindigkeit ab. In rund acht Wochen sollen sich die Zeithainer auf der Enso-Webseite über die voraussichtliche Internet-Geschwindigkeit an ihrem Hausanschluss informieren können.

Bis dahin gibt es beim geplanten Zeithainer Enso-Leitungsbau noch das eine oder andere Detail zu klären. Zum Beispiel, ob und welche Gewerbetreibenden An der Borntelle oder der Teninger Straße sich mit an die Enso-Kabel hängen wollen. Auch andere Feinabstimmungen laufen noch. Grob festgelegt sind die zwei geplanten Bauabschnitte im Ort aber schon: Einer verläuft vom Umspannwerk an der B 169 entlang weiter zur Nikopoler und weiter zur Abendrothstraße. Der andere über die Damaschke- und die Bahnhof- weiter zur Röderauer Straße. Da der Boden dann einmal aufgerissen ist, will die Enso auch in beiden Abschnitten Teile der Elektro-Verkabelung erneuern, so Tilo Kadner.

Keine Chance auf einen Anschluss an das Enso-Netz haben indes die Zeithainer, die im Nahbereich des Telekom-Hauptverteilers wohnen. Der steht an der Langenberger Straße 39. Im Umkreis von 500 Metern um den Verteiler hat die Telekom exklusive Erschließungsrechte.

