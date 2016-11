Turbo-Internet für 9300 Haushalte Dank Telekom können weitere Einwohner und Betriebe in Görlitz mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde surfen. Das bringt mehrere Vorteile.

Symbolbild. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Telekom versorgt jetzt weitere über 9300 Haushalte und Betriebe in Görlitz mit schnellem Internet und Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Dafür hat das Unternehmen 69 neue Knotenpunkte aufgebaut und neun Kilometer Glasfaserkabel neu verlegt. Das Netz ist laut Telekomsprecher Georg von Wagner so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. „Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud ist bequemer.“ Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde und beim Hochladen auf bis zu 40.

„Die Ansprüche der Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig. Bandbreite ist heute so wichtig wie die Versorgung mit Energie, Wasser und Strom“, sagt OB Siegfried Deinege. Görlitz profitiert vom Ausbau-Programm der Telekom und wird als Wohn und Arbeitsstandort noch attraktiver.´

„Wir investieren Jahr für Jahr bis zu vier Milliarden Euro in den Netzausbau in Deutschland. So treiben wir auch in Görlitz die Digitalisierung voran“, sagt Sten Sperling, Regio-Manager der Telekom Deutschland im Landkreis Görlitz. „Unser Netz wächst täglich.“ Mit mehr als 400000 Kilometern betreibt die Telekom bereits heute das nach seiner Auskunft größte Glasfasernetz in Deutschland. Zum Vergleich: Das deutsche Autobahnnetz ist insgesamt 13000 Kilometer lang.“ (szo/tc)

zur Startseite