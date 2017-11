Turbinenschacht als Gefahrenquelle Er ist mehrere Meter tief. Eine Abdeckung fehlt, beklagte ein Anwohner. Schon einmal stürzte jemand hinein.

Um diesen Schacht unweit der Lessinginsel geht es. © André Braun

Die alte Obermühle in Waldheim ist längst abgerissen. Doch der ehemalige, mehrere Meter tiefe Turbinenschacht liegt noch immer offen da. 13 Jahre nun schon. „Es fehlt nach wie vor eine Abdeckung. Ich sehe immer wieder Kinder im Grundschulalter auf der Mauer rumturnen. Wenn da mal eins abrutscht und in den Schacht fällt, überlebt es das nicht“, sagte Peter Anker während der jüngsten Stadtratssitzung. Der Anwohner des Obermarktes forderte die Verwaltung zum Handeln auf. „Im Sommer war eine Schwanenfamilie in den Schacht gestürzt. Die Feuerwehr musste kommen und die Tiere befreien“, erinnerte er das Gremium. Der Vorfall ereignete sich Ende Juni.

Die Stadt selbst habe an dieser Stelle wenig Handhabe für eigene Initiativen, wie Bauamtsleiter Michael Wittig zu Anker sagte: „Gut, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Es muss wirklich eine Abdeckung her. Aber das Gelände ist in Privatbesitz. Wir müssen uns nun an den Eigentümer wenden, ihn zum Handeln auffordern. Mehr können wir vorerst nicht tun.“ Er verwies auf die Anwesenheit von Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer während der Ratssitzung. „Da ist das Problem an der richtigen Adresse“, so Wittig. (DA/sol)

