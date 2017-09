Turbine verlässt Hirschfelde

Uwe Reinhard und Steffen Horn (rechts) von Autokrane Horn aus Werdau kümmern sich um den Transport der Hirschfelder Turbine. © Thomas Eichler

Hirschfelde. Eine 20 Tonnen schwere AEG-Dampfturbine aus dem Jahr 1908 wurde heute aus dem Technischen Denkmal und Museum Kraftwerk Hirschfelde abgeholt. Der Verein Industrieentwicklung & Genealogie aus Werdau präsentiert sie demnächst in seinen Ausstellungsräumen in der Tuchfabrik „Otto Ullrich“ in Werdau.

Gleichzeitig mit der Turbine wurde auch die umfangreiche Rundfunktechnik-Sammlung aufgelöst. Sie geht komplett nach Dresden. Der Förderverein des Kraftwerks Dresdner Energiemuseum will damit seine hauseigene Sonderausstellung „Röhren, Transistoren, Geräte - vom Detektor zum Handy“ ergänzen. Das Hirschfelder Museum war wegen Statikproblemen des ehemaligen Kraftwerks geschlossen worden. (es)

