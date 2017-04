Tunnelsperrung sorgt für Polizeieinsätze Labyrinth an Umleitungen im Görlitzer Stadtgebiet fordert Fernfahrer heraus.

Foto vom gesperrten Königshainer Tunnel © Jens Trenkler

Görlitz. Die Sperrung des Autobahntunnels Königshainer Berge wegen Wartungsarbeiten hat teilweise zu einem Verkehrschaos geführt. „Die nächtliche Sperrung der Tunnelröhren zerrt an den Nerven der Reisenden und Anwohner umliegender Gemeinden“, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit. Die beiden Betonröhren würden sensible Nadelöhre auf der Hauptreiseroute von und nach Osteuropa darstellen. Die Bauarbeiten und die damit verbundenen Sperrungen des Tunnels hätten am Mittwochabend einige Reisende aus zumeist osteuropäischen Ländern kalt erwischt.

Zahlreiche Anrufe und Beschwerden im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz waren die Folge, weil viele Fahrzeuge, insbesondere Lastkraftwagen, aufgrund der weiten Umwege nicht die empfohlene Umleitungsstrecke nutzten, sondern eher dem Rat ihres Navigationsgerätes folgten. Dazu habe das scheinbare Labyrinth an Umleitungen im Görlitzer Stadtgebiet insbesondere Fernfahrer vor Herausforderungen gestellt, um Sperrungen auf der B 99 bei Ostritz sowie der B 6 bei Reichenbach zu umfahren, so der Polizeisprecher.

Einzelne Lkw ignorierten Sackgassenschilder und steckten kurze Zeit fest. Hier wurden Polizeistreifen als Lotsen tätig. Andere Reisende bemängelten, dass die zahlreichen Baustellen und Verkehrseinschränkungen auf den wichtigen Hauptrouten scheinbar schlecht aufeinander angestimmt seien.

Auch aus der Bevölkerung der Anliegergemeinden des Autobahntunnels waren erboste Anrufe zu vernehmen, beispielsweise aus Königshain und Vierkirchen. Die „Dauerbaustelle“ zerrte aufgrund der Lärmbelästigung der großen Anzahl auch nachts durchfahrender Lkw und Pkw an den Nerven der Anwohner. Die Sperrung der Nordröhre habe trotz der nächtlichen Arbeiten spürbar in die fortwährende Rückreisewelle des Osterverkehrs eingegriffen, schätzte der Polizeisprecher ein. (SZ)

