Tunnelsperrung ohne Stau Wartungsarbeiten am Autobahntunnel Königshainer Berge haben den Fernverkehr am Montag kaum ausgebremst.

Die südliche Tunnelröhre war am Montagvormittag zunächst halbseitig und dann zwischen 12 und 16 Uhr ganz gesperrt. © Jens Trenkler

Region. Die vor wenigen Wochen umgestaltete Jänkendorfer Kreuzung hat ihre Feuertaufe bestanden. Während der Wartungsarbeiten am Autobahntunnel ist es entlang der Umleitungsstrecke über Nieder Seifersdorf, Niesky und Kodersdorf kaum zu Einschränkungen gekommen. Zwar sind deutlich mehr Lastwagen auf der Strecke unterwegs gewesen, ein langer Rückstau wie in der Vergangenheit ist aber ausgeblieben.

Die südliche Tunnelröhre war am Montagvormittag zunächst halbseitig und dann zwischen 12 und 16 Uhr ganz gesperrt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die Zeit genutzt, um den Tunnel zu warten und zu modernisieren. So werden unter anderem neue Verkehrsprogramme getestet und abgenommen. Neu verlegte Lichtwellenleiterkabel steuern künftig die Wechselverkehrszeichen. Am Dienstag wird nun die nördliche Tunnelröhre gewartet und das Modernisierungspaket für das Jahr 2016 abgeschlossen.

