Tunnelbauer geben Mitte Dezember Elberadweg frei Ist die Abwasserleitung unterm Fluss, fallen die Zäune.

Fertig montiert ist die Abwasserleitung am Johannstädter Elbufer. Ist der Elbgrund ausgebaggert, wird der sogenannte Düker durch den Fluss gezogen. © René Meinig

Für Klaus Breßer war am Donnerstag ein besonderer Tag. Der 52-jährige Projektleiter von Hülskens Wasserbau ist dafür zuständig, dass eine 157 Meter lange Abwasserleitung zwischen dem Neustädter Ufer unweit der Prießnitzmündung und der Johannstädter Seite unter die Elbe kommt. Das ist eine Art Abwassertunnel der Stadtentwässerung, damit bei starkem Regen kein gemischtes Ab- und Regenwasser mehr in die Prießnitz fließt. Wegen der Arbeiten ist auch der Elberadweg gesperrt.

Eigentlich sollte der Flussgrund schon seit Wochen ausgebaggert werden. Doch erst am Donnerstagmorgen konnten seine Wasserbauer endlich damit loslegen. Denn es gab ein Problem. Vor Beginn solcher Tiefbauarbeiten muss auch der Elbgrund nach alten Kampfmitteln untersucht werden. Als Spezialisten mit ihrem Echolot vom Boot aus den Elbgrund untersuchten, orteten sie Metallteile. Also konnten die Bagger noch nicht loslegen.

Am Montag rückten nun drei Taucher der Sächsischen Kampfmittelbeseitigung an und untersuchten drei Tage lang den Elbgrund. Sie fanden jedoch nur Schrott und metallhaltiges Basaltgestein. Also können die Arbeiten beginnen. Nun werden zwei Schubschiffe mit Schuten sowie Pontons, auf denen Bagger stehen, noch einen knappen Monat lang das Bild auf der Elbe prägen. Ausgebaggert werden muss eine bis zu vier Meter tiefe Rinne für die Abwasserleitung. „Ist sie freigelegt, treibt die Elbe immer wieder Kies und Feinsande hinein“, nennt Breßer ein Problem. Deshalb hat der Bagger bis zum letzten Tag zu tun, die Rinne freizuhalten. Denn vorgeschrieben ist, dass die Leitung zur Sicherheit mindestens 2,5 Meter unter dem Elbgrund liegt.

Solche Verbindungen unter Flüssen werden in der Fachsprache Düker genannt, was im Holländischen Taucher heißt. Diese biegsame Leitung liegt fertig montiert auf der Johannstädter Baustelle. Erfahrungen hat Breßer damit genug. Knapp 100 Düker sind unter seiner Leitung deutschlandweit eingebaut worden, allein in Dresden fünf unter der Elbe. Am 14. Dezember wird der neue Düker an ein Stahlseil gehängt, kündigt Breßer an. Eine große Winde wird den knapp 100 Tonnen schweren Koloss binnen zwei Stunden von der Neustädter Seite aus durch die Elbe ziehen. Gleich danach wird die Rinne zugebaggert. Noch an diesem Tag kann der Elberadweg wieder freigegeben werden.

