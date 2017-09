Tunnelbahn nach Prag soll kein „Stuttgart 21“ werden Sachsen will aus Fehlern anderer lernen und Bürger besser einbeziehen. Auch Tschechien ist froh über das grüne Licht.

Noch fährt der Eurocity von Dresden nach Prag durch die Sächsische Schweiz. Doch künftig soll eine neue Trasse die beiden Städte verbinden. © Marko Förster

Schon 17 Jahre vor möglichen ersten Fahrten erregt die geplante Bahnstrecke von Dresden nach Prag die Gemüter. Am Wochenende hatte die SZ berichtet, dass die lange diskutierte Trasse tatsächlich gebaut werden soll. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und sein tschechischer Amtskollege Dan Tok hatten am Freitag in Karlsbad eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach wird die Linie nun in den „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen.

Der 43 Kilometer lange Neubau soll die alte Linie bei Heidenau verlassen und bis Ústí nad Labem (Außig) führen – durch mehrere Tunnel, der größte gut 26 Kilometer lang. Die Route durch das Osterzgebirge soll das Elbtal entlasten, Anwohner vom Lärm der täglich bis zu 160 Güterzüge befreien und die Fahrzeit zwischen Dresden und Prag von 135 auf 52 Minuten verkürzen. Die Baukosten werden auf 2,3 Milliarden Euro geschätzt, der deutsche Anteil auf 1,2 Milliarden. Die EU könnte 40 Prozent beisteuern. Geht jetzt alles glatt, ist 2028 mit dem Baustart zu rechnen. 2035 könnten testweise erste Züge rollen.

Bei sz-online reichen die Reaktionen von „großartig“ und „schön, dass es da mal losgeht“ bis „vergesst es, garantiert wird irgendwo wieder eine seltene Ameise gefunden“. „Durchaus eine gute Sache, allein: Es fehlt der Glaube“, schreibt ein Leser. Manche zweifeln an der Kostenschätzung, andere grundsätzlich am Sinn der Investition. Und einer prophezeit, durch die Lärmverlagerung nach Pirna-Zehista würden sich Einwohner und Kleingärtner dort „ein Loch in den Bauch freuen“.

Der Bürgermeister von Bad Schandau hat die Nachricht „mit einem lachenden und einem weinenden Auge gelesen“. Im Kurort sei man froh, wenn es ruhiger werde, andererseits kämen viele Touristen mit dem Zug. „Und wir sind nun mal der erste und der letzte Halt nach und vor der Grenze“, sagt Thomas Kunack. Wenn eine Tunnelbahn die Gemeinde links liegenlasse, „muss es entsprechende Anschlüsse zum Dresdner Hauptbahnhof geben“, so Kunack.

Eitel Freude herrscht hingegen in Prag. Zumindest bei Verkehrsminister Dan Tok. Als Tschechiens Regierung Ende Mai den Plan zum Ausbau von Zugschnellverbindungen verabschiedete, war noch völlig unklar, ob die Strecke eine Zukunft haben würde. Tok sagte seinerzeit, er sehe noch nicht, dass die Deutschen das Projekt als „vordringlich“ einstufen würden. Seine geringe Hoffnung hat sich nun aber erfüllt. Ganz oben auf der Webseite des Ministeriums äußert sich Tok denn auch dankbar: „Ich bin sehr froh, dass wir das Versprechen bekommen haben, wonach das Projekt jetzt Priorität genießt. Wir wollen qualitativ hochwertige Transportverbindungen nach Westeuropa sicherstellen.“ Tschechien wolle binnen 22 Monaten eine Machbarkeitsstudie erarbeiten.

Sachsen musste lange baggern, um Deutsche Bahn und Bund zu überzeugen. Im Verkehrswegeplan, Bibel für alle Bauprojekte, rangierte die Linie als „potenzieller Bedarf“ – auf dem Abstellgleis. Der Neubauabschnitt ist Teil des Kernkorridors Orient/East-Med der EU. Er verbindet Skandinavien über die Häfen an Nord- und Ostsee mit dem Schwarzen und dem Mittelmeer, auf 2 820 Kilometern elf Staaten.

Die Grünen haben dennoch Vorbehalte. „Ein milliardenteures Prestigeprojekt hat Priorität, aber die Finanzierung der für viele Bahnfahrer im Alltag wichtigen anderen sächsischen Ausbauprojekte bleibt offen“, sagt der sächsische Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn, Sprecher für Verkehrspolitik von Bündnis 90/Die Grünen. Offenbar habe der Fernverkehrsanschluss von Chemnitz und der Oberlausitz bei der Landesregierung nur zweite Priorität. Durch die Entscheidung würden die Chancen anderer Projekte sinken: die Elektrifizierung der Strecken Chemnitz–Leipzig, Dresden–Görlitz, Görlitz–Cottbus. „Für nur etwa die Hälfte der bundesweit 45 Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan reichen die kalkulierten Mittel, um sie in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen“, so Kühn.

Nun könne die Bahn als Bauherrin im Auftrag des Bundes mit der Planung beginnen, heißt es von Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsministerium. „Eine der wichtigsten Hürden“ sei genommen. Zum Erfolg gehöre, dass – anders als etwa bei „Stuttgart 21“ – „in jeder Projektphase auf eine adäquate Bürgerbeteiligung geachtet wird“. Es habe bereits viele Infoveranstaltungen und öffentliche Präsentationen gegeben. Der Brenner-Basistunnel zwischen Österreich und Italien könne eine Vorlage sein. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hatte sich im März auf der Baustelle des weltgrößten Bahntunnels informiert.

Anm. d. Redaktion: In einer früheren Version des Artikels wurde unbeabsichtigt der Eindruck erweckt, zwischen Bad Schandau und Leipzig gäbe es eine reguläre IC-Verbindung. Dem ist nicht so, lediglich am 20. Mai 2017 gab es zwischen beiden Städten eine Sonderfahrt - Anlass war die Taufe eines Intercity-2-Zuges auf den Namen „Nationalpark Sächsische Schweiz“.









