Tunnelarbeiten behindern Verkehr auf A4 Wartungsarbeiten im Tunnel Königshainer Berge sorgen ab Montag für längere Fahrzeiten.

Mit Staus und längeren Fahrzeiten ist ab Montag wegen Tunnelarbeiten auf der A4 zu rechnen. © Franziska Kraufmann/dpa

Görlitz. Auf deutlich längere Fahrten müssen sich ab Montag die Autofahrer auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz in beide Richtungen einstellen. Denn wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Freitag mitteilte, finden zwischen dem 21. und 24. August die jährlichen Wartungsarbeiten am Tunnel Königshainer Berge an. Dabei wird es am Montag und Dienstag zwischen 8 und 16 Uhr zu einer Sperrung in Richtung Görlitz kommen, wobei der Verkehr über die U 5 umgeleitet wird. In Richtung Dresden wird die Strecke am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr und am Donnerstag zwischen 8 und 15 Uhr gesperrt, hier die die U 4 als Umleitung. Anschließend wird die Autobahn noch einmal eine ganze Stunde in beide Richtungen gesperrt, damit die Arbeiten abgeschlossen werden können.

Die umfangreichen Wartungsarbeiten, bei denen unter anderem Sicht- und Funktionskontrollen und der Austausch defekter und verschlissener Teile in über 20 Anlagen vorgenommen werden, werden durch Hebebühnen in der Tunnelmitte abgesichert. Dies macht die Sperrung beider Fahrstreifen erforderlich. (szo)

zur Startseite