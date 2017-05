Tunnel-Sprecher sind benannt Die Personen für die Arbeitsgruppe „Auto-Tunnel“ sind bestätigt. Nur über den Tunnel spricht keiner mehr.

Fast ein Bild der Abgeschiedenheit: Eine Fußgängerin quert den Berliner Bahnübergang. Sollen hier wieder Pkw fahren dürfen, damit die Umwege über die Ortsumfahrung für Anlieger aufhören? Die Meinungen sind da höchst konträr. Eine interne Arbeitsgruppe soll jetzt Argumente abwägen. © Kristin Richter

Wenn Emotionen auch nur ein bisschen ein Indiz für kommunalpolitische Entscheidungen sind, ist seit Mittwochabend klar – die Luft ist raus aus dem Thema Auto-Tunnel Berliner Straße. Ein Handheben im Stadtrat und die vorgeschlagenen Namen für die Arbeitsgruppe waren bestätigt. Mehr nicht. Keine Fragen, keine Kommentare, erst recht keine Grundsatzerklärungen im Stadtrat. Aufseiten der Tunnel-Gegner war nicht einmal jemand anwesend. Einzig Michael Starke und Horst Köppler als Befürworter eines Kfz-Durchlasses saßen in den lichten Zuschauerreihen.

Vom Bürgerinteresse der letzten Sitzungen, wo über 40 Großenhainer draußen vorm Ratssaal stehen mussten, weil nicht mehr ein herbeigeholter Stuhl in den Saal passte – von diesem Enthusiasmus am Thema Tunnel war an diesem Abend nichts zu spüren. Ein Effekt, der durchaus von der Stadt gewollt war. Ob zum ruhigen intensiven Arbeiten in der nichtöffentlichen Runde aus Stadträten, Bürgern und Verwaltung – oder doch nur zum friedlichen Ausmoderieren in der Stadt – das wird sich an den Ergebnissen zeigen.

Und am Prozedere selbst. Denn es gibt weitere Indizien, in welche Richtung der Zug, Pardon das Auto, fahren soll. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe hat Oberbürgermeister Sven Mißbach höchst selbst übernommen. In den letzten beiden Stadtratssitzungen war es jedoch gerade der OB, der den anwesenden Bürgern immer wieder Kosten und Machbarkeit vor Augen hielt, wenn die für einen Auto-Tunnel das Wort ergriffen. Ein Umstand, der manchen da schon abwinken ließ, dass die Stadt ja gar nicht wolle. Die Frage, welche Fragen man sich in der Gruppe nun als Erstes stellt, bleibt zudem unbeantwortet. Ein Termin steht fest, es ist bereits der kommende Montag, 17.30 Uhr, doch der Termin dient laut Stadt-Sprecherin Diana Schulze dem gemeinsamen Kennenlernen. Außerdem müsse man sich ein Arbeitsprogramm geben.

Das ist tatsächlich nötig. Unzählige Fragen stehen zur Debatte: Was bedeutet ein Auto-Tunnel überhaupt? Nicht nur an Planung und Umsetzung, sondern auch für jetzige Einbahnstraßen, für ausgewiesene Parkflächen, für einen möglichen Rückstau bis zum Bahnübergang, bis hin zur Verkehrsbelastung auf der B 101, speziell Steinweg und Elsterwerdaer Straße. Was bedeuten die Prognosen der Verkehrsplaner über die Zunahme des Schwerlast- und Autostroms auf der Umgehungsstraße, wenn der gigantische „Industriepark Nord“ kommt? Entscheidet man jetzt weitsichtig genug? Fragen über Fragen also, für die es sicher Ruhe braucht, die aber eines gewiss voraussetzen – das gemeinsame Wollen. Die Stadträte Hubertus Marx, Thomas Proschwitz, Kai-Uwe Schwokowski und Falk Terrey werden ebenfalls in der Arbeitsgruppe mitarbeiten. Ob überhaupt und wenn ja – wie die Großenhainer über Sachstände informiert werden, wurde auch nicht bekannt gegeben.

